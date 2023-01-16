إقبال واسع على منصة وتطبيق «شرّاي» للسيارات الجديدة والمستعملة

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت منصة وتطبيق «شرّاي» الذكي، الذي أطلقه قطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، إقبالاً واسعاً من قبل المستخدمين، حيث يعتبر التطبيق منصة لبيع وشراء السيارات الجديدة والمستعملة، وفق أفضل المعايير التقنية والتكنولوجية.

ويقدم تطبيق «شراي» فرصة أمام التجار والجمهور للتسوق بسهولة للحصول على السيارات التي يرغبون بشرائها بسرعة ويسر، من خلال تحميل تطبيق شراي على هواتفهم الذكية، وما يساعدهم في توفير الوقت في عملية البحث عن السيارات، وما يساعد التجار وأصحاب المركبات من الوصول إلى نطاق واسع من المتعاملين والزبائن من السوق المحلي، والأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول في شركة الشارقة لإدارة الأصول: توفر منصة وتطبيق «شرّاي» أكثر من 5306 سيارات مستعملة، يمكن للراغبين سواء كانوا متسوقين أو تجار سيارات من داخل الدولة وخارجها التواصل مع التجار وانتقاء وشراء ما يناسب إمكانياتهم ويلبي رغباتهم واحتياجاتهم من سوق السيارات، الذي يتوافر فيه مختلف الأنواع ومواصفات السيارات التي يحتاجونها ويرغبون باقتنائها«.

وأضاف: تعد منصة وتطبيق(شراي) واحد من المشاريع النوعية والمبتكرة التي تسهم في بناء اقتصاد تنافسي لإمارة الشارقة، بالإضافة إلى زيادة العائدات من أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول وتعزيز التطور الاقتصادي للإمارة القائم على الابتكار والتطور.

ويتميز التطبيق بأنه سهل الاستخدام والتصفح، ويتيح للمستخدمين إمكانية التعرف على معلومات عديدة حول السيارات التي يرغبون باقتنائها المتوفرة عبر التطبيق، وتم تحميل التطبيق من خلال المنصات الذكية منذ إطلاقه إلى الآن من قبل أكثر من 110.000 مستخدم. وتضم قائمة الدول التي تم تحميل التطبيق فيها، الإمارات، والسعودية، وعمان، ومصر، والولايات المتحدة، وبريطانيا، والهند، وباكستان.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز