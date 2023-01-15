حرب أسعار تهبط بسيارات «تسلا» 20 %

المصدر: نيويورك - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «تسلا» أنها ستخفض سعر طرازاتها من السيارات الكهربائية الأكثر مبيعاً بنسبة تصل إلى 20 % في أوروبا والولايات المتحدة، لتطلق بذلك حرب أسعار مع دخول المزيد من المنافسين إلى السوق.وتراجعت الأسهم في الشركة التي يملكها إيلون ماسك لأكثر من عام، وهبطت بما يصل إلى 4.5 % في التعاملات المبكرة أول من أمس، قبل أن تعوّض بعض الخسائر.

وقال المحلل دان آيفز من شركة «ويدبوش سيكيوريتيز» إنه «ليس خفياً على أحد أن الطلب على «تسلا» بدأ يسجل بعض التصدعات في هذا التباطؤ العالمي لعام 2023».

مع ذلك، أشار آيفز إلى أن خفض السعر كان «الحركة الصحيحة»، ويشكّل خطوة تحذيرية لمصنّعي السيارات الأوروبيين وشركتي جنرال موتورز وفورد الأمريكيتين لتأكيد أن «تسلا» لن تقف متفرجة إزاء تنامي المنافسة. وخفضت «تسلا» بالفعل الأسعار مرتين في الصين في الأشهر الأخيرة، وقدمت عروضاً ترويجية نادرة في أمريكا الشمالية أواخر العام الماضي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز