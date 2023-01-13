تسلا تخفض أسعار سياراتها بنسبة تصل إلى 20%

المصدر: د ب ا

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خفضت شركة تسلا الأمريكية العملاقة للسيارات الكهربائية أسعار سياراتها في الأسواق الأمريكية والأوروبية الرئيسية في محاولة لزيادة المبيعات، بعد عدة أرباع سنوية مخيبة للآمال.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن تسلا خفضت سعر طرازها "موديل واي" الأرخص سعرا بنسبة 20%، كما خفضت أسعار طرازاتها الأغلى سعرا في السوق الأمريكي بمبالغ تصل إلى 21 ألف دولار.

وأضافت بلومبرغ أن تسلا قدمت تخفيضات كبيرة أيضا في دول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.

وتعكس هذه الإجراءات سلسلة الأزمات التي تواجهها تسلا بعد أن اخفقت في تحقيق نسب المبيعات السنوية المستهدفة، رغم الخصومات والحوافز التي قدمتها نهاية العام الماضي.

ومن أجل مواصلة النمو والاستفادة بالكامل من المصانع التي أنشأتها أو قامت بتوسيعها العام الماضي، ربما تضطر تسلا لخفض هوامش الأرباح الخاصة بها.

وتراجع سهم تسلا بنسبة تصل إلى 5ر5% في الساعة الرابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، قبل بدء التعاملات المعتادة، كما تراجعت أسهم شركات سيارات أخرى مثل فورد موتور وريفيان أوتوموتيف.

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