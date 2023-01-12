«إم جي إتش إس».. الأكثر أماناً في فئتها

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعد «إم جي إتش إس» من أهم سيارات الصانع الصيني في سوق الإمارات بحيث تجسد تماماً مقولة «أفضل قيمة مقابل السعر»، ما يعني أنها الأفضل في فئتها بحسب ما أكدته مبيعات السيارة في السوق المحلي والإقبال الكبير على شرائها. وكانت شركة «إم جي موتور» قد أطلقت سيارتها ذات المواصفات الجديدة والمنتمية إلى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدام «SUV» والتي تعد شكلاً جديداً للسيارات الرياضية.

وجسدت تجربة القيادة لهذه السيارة أداء جيداً من ناحية الأمان بفضل التقنيات العديدة التي تحتويها السيارة التي على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/‏‏‏‏‏‏ متر، متصل بنقال حركة سباعي السرعات أوتوماتيك. لذلك لم يكن غريباً أن تحصل السيارة على تقييم خمس نجوم في اختبارات الأمان للسيارات في أوروبا.

وتقدم طرازات «إم جي إتش إس» موديل 2021 - الفئة الأولى - بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها عدد 6 وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير عند فتح الأبواب في حال مرور السيارات بالقرب، ونظام التحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية.

وتحتوي السيارة على العديد من التجهيزات والكماليات، ومنها جنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح ليد أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية ومع إمكانية التشغيل أتوماتيكياً، ومصابيح ضباب خلفية، وخاصية طي وتسخين المرايات الجانبية كهربائيّاً، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية أتوماتيكيّاً، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وفتحات شكمان مزدوجة.

ودعمت «إم جي إتش إس» ببعض التجهيزات الأخرى، ومن أبرزها مكيف هواء ثنائي التحكم مع وجود مخارج خلفية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، خاصية الدخول الذكي، وزر نظام القيادة الرياضية بعجلة القيادة، وسخانات في المقاعد الأمامية، وشاشة وسائط 10.1 بوصات، وشاشة عدادات ذكية 12.3 بوصة، وخاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيّاً، وفتحة سقف بانوراما.

تجدر الإشارة إلى أن «إم جي إتش إس» الجديدة كلياً تتميز بتصميمها المستوحى من «إم جي إكس موشن» النموذجية المزودة بشبك تهوية أمامي كبير الحجم ممزوج بقطع من الكروم البارزة.

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