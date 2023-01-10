بنتلي للسيارات الفارهة تسجل مبيعات قياسية خلال 2021

المصدر: د ب ا

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أصبحت شركة بنتلي البريطانية لصناعة السيارات الفارهة أحدث شركة تعلن عن تسجيل مبيعات قياسية.

وذكرت وكالة " بي ايه ميديا" البريطانية أن الشركة، ومقرها مدينة كرو، ويرجع تاريخ تأسيسها إلى 1919، قالت إنها قامت بتسليم 15 ألفا و174 سيارة العام الماضي.

وتمثل المبيعات زيادة بنسبة 4% مقارنة بعام 2021، ويرجع ذلك إلى الطلب القياسي في الأمريكيتين وأوروبا ومنطقة آسيا-المحيط الهادي.

وأرجعت بنتلي ارتفاع المبيعات "الكبير" إلى شعبية الطرازات الجديدة والطرازات الهجينة والسيارات المعدلة لتناسب الأذواق.

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