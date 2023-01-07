«شانجان CS85».. أداء قوي بتقنيات عالية

المصدر: دبي - أحمد صديق

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دخل سوق المركبات في الإمارات طراز جديد لقي اهتماماً كبيراً من عشاق السيارات وهو «شانجان CS85» التي تعد من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات والتي تمتاز برفاهية مختلفة نظراً لتعدد المزايا التقنية بها. وتأتي السيارة بنظام الدفع الأمامي وبتصميم حديث متميز وأنيق، كما تتمتع بكفاءة عالية على الطرقات تمنح قائدها الراحة والأمان.

وتتمتع السيارة بتصميم كوبيه أنيق ولكن مع أربعة أبواب، كما تمتاز عن باقي سيارات «شانجان» بذلك السقف المنحدر من الخلف والذي يمنح السيارة هوية رياضية، فيما يبرز الشبك الأمامي الضخم في المقدمة والذي يتوسطه شعار «شانجان»، وتحيط بالشبك الذي يحتل الجزء الأكبر من الواجهة الأمامية أضواء «LED» عصرية التصميم وقوية، فيما يحمل الصدام الأمامي مصابيح الضباب على الجانبين بتصميم أنيق. وجاء التصميم العصري للسيارة مُطعماً بإكسسوارات من الكروم. وتتعدد ألوان السيارة من الخارج ومنها الأزرق والرمادي والأحمر والأبيض والبني الداكن.

وتحتوي السيارة على محرك رباعي الأسطوانات يولد قوة 233 حصاناً وبعزم دوران 360 نيوتناً لكل متر، وبناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات وسعة المحرك 2 لتر.

وأثبتت تجربة القيادة أن تسارع السيارة جيد إلى حد كبير، إذ تنتقل من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في زمن قدره 7.5 ثوانٍ، أما معدل استهلاك البنزين فنحو 13.9 كيلومتراً لكل لتر، وهو معدل جيد جداً.

وبالنسبة لأبعاد السيارة فنجدها تأتي بطول 4720 ملم وعرض 1845 ملم وارتفاع 1665 ملم، كما يبلغ طول قاعدة العجلات 2705 ملم.

وفي السيارة نظام تثبيت للسرعة ونظام تحذير في المناطق العمياء ومكابح مانعة للانغلاق ونظام للمساعدة في المرتفعات كما توجد تقنية لدعم المكابح ونظام لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام قفل آلي لأبواب السيارة و6 وسائد هوائية، كما يوجد نظام الركن الآلي. وتتوافر كذلك مرايا جانبية كهربائية ونوافذ كهربائية، وكشافات أمامية وخلفية «LED» وحساسات أمامية وخلفية.

وإذا انتقلنا إلى داخل السيارة فسنجد أن التصميم الداخلي يمتاز بمقاعد جلدية عالية الجودة باللون الأحمر، وتسع المقاعد 5 أشخاص والمقاعد مزودة نظام تحكم كهربائياً. وقد لوحظ اهتمام الصانع الصيني بأدق التفصيلات داخل السيارة، فجاءت المقصورة بفرش من الجلد والمواد عالية الجودة والتطريزات بالإضافة إلى تزيينات باللون الأسود اللامع «بيانو بلاك»، كما توفر نظام «فورست إير» لتنقية الهواء والذي يضمن جودة الهواء للركاب في المقصورة، فيما جاءت المقاعد رياضية التصميم ومريحة مع ميزة تدفئة وتبريد المقاعد الأمامية والتي يفصل بينها كونسول وسطي ضخم.

وهناك وسائل للرفاهية متعددة في السيارة، حيث توجد شاشة عالية الدقة بانورامية مقاس 12.3 بوصة ونظام ملاحة GPS ومنافذ USB ومشغل CD، وإمكان الاتصال بشبكة WiFi وخاصية الاتصال بالبلوتوث ويوجد 8 مكبرات للصوت وكاميرا مدمجة بقياس 360 درجة ولوحة القيادة مضيئة.

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