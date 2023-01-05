سلسلة «يوني» من «شانجان» متوفرة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «شانجان للسيارات»، العلامة التجارية الأفضل مبيعاً في الصين خلال عام 2022، عن إطلاق سلسلتها «يوني» في دولة الإمارات، وبدأت رحلة «شانجان» في عام 2016 بثلاثة طرازات، وتمتلك حالياً 8 طرازات، ضمن خط إنتاجها، الذي يتضمن الفئة المتميزة من السلسلة «يوني».

وتتميز جميع الطرازات بما في ذلك «UNI-K» و«UNI-T» و«UNI-T» الرياضية بتصميم مستقبلي أنيق، أحدث ثورة تكنولوجية، وهيكل ذي جودة فائقة، فنظرة واحدة على سلسلة «يوني» تعبر عن الرؤية الكاملة، حيث تتبنى التفرد ورحلة لا نهاية لها لاستكشاف العالم.

وباستعراض سلسلة «يوني»، نجد هناك «UNI-K» وهي من طراز السيارات رباعية الدفع، ويأتي مزوداً بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر، بقوة 233 حصاناً، وأول ما يلفت انتباه الناس عند رؤية هذه السيارة هو تصميم الشبكة الأمامية التفصيلي، كما أن أقصى عزم دوران يبلغ 390 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات ينقل الطاقة إلى كلا المحورين، حيث إن السيارة مزودة بنظام دفع رباعي. ولإكمال مظهرها المدهش، تأتي السيارة مع جناح إيرودينامي على شكل منطاد يعمل على تحسين ثبات القيادة، وناقل حركة مستوحى من سفينة حربية فضائية.

أما طراز «UNI-T» فهو عبارة عن مركبة كروس أوفر مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سم مكعب، وبقوة 177 حصاناً، أضف إلى ذلك أنه يقدم تصميماً رائداً على وجه التحديد مع الشبكة الأمامية، التي اعتمدت تصميماً لا حدود له. ويبلغ أقصى عزام الدوران 300 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذي 7 سرعات، ونظام دفع أمامي. ولمنحه مظهراً خارجياً كاملاً، فإنه يأتي مع جناح على شكل (V) يعزز استقرار الجسم بسرعات عالية وناقل حركة إلكتروني مستوحى من أفلام الخيال العلمي.

ويمكن لمجموعة يوني تحقيق القيادة الذاتية L2، التي تتميز بميزات نظام تحذير من الاصطدام الأمامي، ومكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، وتحذير مغادرة حارة السير، ومساعد الاختناقات المرورية، ومساعد اتخاذ قرار تغيير الحارة المرورية، وتم تجهيز مجموعة «يوني» بأربع كاميرات بزاوية عريضة عالية الدقة، توفر رؤية بزاوية 360 درجة حول السيارة بشكل آنيّ لإيقاف مركبتك بأمان.

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