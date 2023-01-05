الإمارات ضمن أهم أسواق المنطقة لعلامة «لامبورغيني»

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مارتينو بيكوتي، مدير عام «لامبورغيني دبي وأبوظبي»، أن الإمارات أحد أكثر المساهمين تجاه أداء علامة «لامبورغيني» التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا. وقال لـ «البيان»: «لطالما كان لدينا سوق قوي جداً، وهو ما يتوافق مع مستوى الطلب الدولي على العلامة التجارية. إلى جانب هذا، نشهد حالياً طلباً عالياً جداً، ويُمكِننا توقُّع نمو أقوى في المستقبل».

وحول أداء سوق السيارات الفارهة في الإمارات، قال: «إن سوق السيارات الفاخرة يحظى بأهمية كبيرة. وفي الواقع، هو من بين الأكثر أهمية ضمن مجمل قطاعات المنتَجات وخصوصاً السيارات. ونحن نعتبر هذا الشيء صحياً، ونتوقّع نمواً هائلاً على الرغم من التحدّيات التي تواجه الأسواق».

وأضاف: «الطلب الأقوى تشهده المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) الفاخرة بمحركات V8. ومن بعدها، نرى نمواً قوياً جداً ضمن فئة الطرز بمحرّكات V10 أيضاً. وبشكل مماثل، نشهد اهتماماً متزايداً بطرازنا الجديد بمحرّك V12 المتوقَّع أن يتم طرحه قريباً».

وفيما يتعلق بأثر النقص العالمي في إمدادات رقائق السيليكون على أداء السوق المحلية بالنسبة للامبورغيني، قال: إن النقص الحاصل على الصعيد الدولي لم يؤثر بنا أبداً. فمستويات الطلب العالي وأرقام المبيعات تبرهن هذا، ونحن محظوظون فعلاً لأن نكون في هكذا وضعية.

وحول خطط التحول الكهربائي التي ستقودها لامبورغيني، قال: «بالتأكيد سنتبع الإرشادات العامة والتوجهات التي تضعها «أوتوموبيلي لامبورغيني». هناك قسم خاص لدى «أوتوموبيلي لامبورغيني» يعنى بالتحول الكهربائي وتطوير المنتجات. وبالتالي، سوف نوفق خطواتنا مع أي عملية إطلاق مستقبلية لأي منتج كهربائي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز