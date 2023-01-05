فولكس فاغن تستعد للكشف عن سيارة كهربائية جديدة

المصدر: د ب ا

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تستعد شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاغن لزيادة عدد طرز عائلة السيارات الكهربائية آي.دي من خلال إضافة سيارة صالون جديدة باسم آي.دي7، حيث من المقرر طرحها في السوق في وقت لاحق من العام الحالي، في حين تعتزم الشركة الكشف عن نموذج اختباري لها خلال معرض لاس فيغاس الدولي للإلكترونيات.

ورغم أن اسم السيارة الجديدة جديد، فإن فكرة سيارة كهربائية صالون بحجم السيارة الشهيرة فولكس فاغن باسات التقليدية ليست جديدة.

وفي يونيو الماضي أعطت فولكس فاغن الأسواق لمحة عن السيارة المنتظرة آي.دي 7 عندما كشفت عن تصميم جديد تحت الدراسة باسم آي.دي أيرو.

ورغم أن النموذج الاختباري المعروض في معرض لاس فيغاس للإلكترونيات، مغطى بالكامل على سبيل التمويه، فإنه يبدو شبه التصميم أيرو، رغم بعض الاختلافات. فالمصابيح تبدو أكثر حدة، والجزء السفلي من المصد الأمامي أعيد تصميمه، وأصبح شكل مرايا الأبواب أسهل في العمليات الإنتاجية.

ولم تكشف فولكس فاغن عن التفاصيل الفنية للسيارة آي.دي 7 حتى الان، لكن المعروف في هذه المرحلة هو أنها تعتمد على الهيكل إم.إي.بي المستخدم في السيارات آي.دي4 وآي.دي بوز وغيرهما من السيارات الكهربائية التي تنتجها فولكس فاغن. كما أنه من المعروف أن مداها يصل إلى 430 ميلا قبل الحاجة لإعادة شحن بطاريتها. وسيكون نظام الجر الخلفي هو القياسي في هذا الطرز مع وجود محرك مزدوج، إلى جانب طرح فئة ذات دفع رباعي.

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