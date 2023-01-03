النرويج تسجل رقماً قياسياً عالمياً لمبيعات السيارات الكهربائية

المصدر: أوسلو - أ ف ب

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شكلت المركبات الكهربائية ما يقرب من 80% من السيارات الجديدة المسجلة في النرويج العام الماضي، وهو مستوى قياسي عالمي جديد، بحسب أرقام نشرتها هيئة متخصصة الإثنين.

وبدفع من مبيعات سيارات مجموعة تيسلا الأمريكية التي تصدرت قائمة الشركات المصنّعة مع حصة 12,2% من السوق، بيعت 138 ألفاً و265 سيارة كهربائية جديدة العام الماضي في الدولة الإسكندنافية، أي 79,3% من مجمل مبيعات سيارات الركاب الجديدة، وفق المجلس الإعلامي للحركة المرورية.

وبذلك، حطمت النرويج، وهي مُنتج رئيس للمواد الهيدروكربونية وأحد أبرز بلدان العالم على صعيد انتشار السيارات عديمة الانبعاثات، الرقم القياسي الذي سجلته هي أيضاً عام 2021 (64,5%).

وعلى سبيل المقارنة، شكلت المركبات الكهربائية 8,6% من مجمل السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وفي كانون الأول/ ديسمبر وحده، استحوذت السيارات الكهربائية على 82,8% من المبيعات في النرويج، إذ سارعت الأسر النروجية إلى اقتناء هذه المركبات قبل دخول زيادة ضريبية حيز التنفيذ.

وكان طراز Y من تيسلا السيارة الأكثر مبيعاً في النرويج العام الماضي، إذ شكلت نسبته واحدة من كل عشر سيارات مسجلة جديدة، متقدماً على ID.4 (فولكس فاغن) وEnyaq (سكودا)، وكلاهما من الطرز الكهربائية أيضاً.

ومع بيع أكثر من 17 ألف نسخة، حطمت المجموعة المملوكة للملياردير إيلون ماسك الرقم القياسي على صعيد المبيعات المحلية، والذي احتفظ به طراز «بيتل» الشهير من فولكس فاغن منذ سنة 1969.

وتهدف النرويج إلى أن تكون جميع سياراتها الجديدة خالية من الانبعاثات، أي عاملة بالكامل على الكهرباء أو الهيدروجين، من عام 2025، وتعوّل خصوصاً لبلوغ هذا الهدف على سياسة ضريبية تشجيعية.

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