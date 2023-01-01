«جي إيه سي» تختار الإمارات لإطلاق أول إطلاق لـ «امباو» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة قرقاش، إحدى أكبر موزعي السيارات الفاخرة الموجهة للأداء في الإمارات، النقاب عن «جي إيه سي امباو» الجديدة كلياً خلال حفل إطلاق كبير أقيم في حلبة مرسى ياس. وتعد «امباو» أول سيارة سيدان رياضية في أسطول سيارات «جي إيه سي موتور».

وتحافظ السيارة الجديدة كلياً على إرث «جي إيه سي موتور» حيث تقدم للعملاء تجربة قيادة فريدة ومبهجة كما تم منح السيارة العديد من الميزات الذكية المتقدمة بالإضافة إلى تصميم السيارة الذي يحاكي سيارات السباق الرياضية مما يزيد من التحكم في السيارة عند القيادة. وتمتلك السيارة الجديدة أيضاً عادماً رياضياً على غرار سيارات السباق، يمتلك الطراز الجديد تقنية «جي إيه سي موتور» الثورية وتم تصميم السيارة بشكل خارجي عصري وديناميكي. واختارت «جي إيه سي موتور» دولة لتكون السوق الأول في الشرق الأوسط لعرض «امباو» نظراً لأهميتها الاستراتيجية في المنطقة.

وتمتلك «امباو» محركاً سعة 1.5 بشحن توربيني، يمنح العملاء تجربة قيادة رياضية وشبابية، السيارة مجهزة بشاشة تحكم مركزية، وشحن لاسلكي للهاتف، كما تمتلك السيارة المستوى 2 من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، مما يجعلها أكثر تقدماً من حيث التكنولوجيا والابتكار وتجربة القيادة الذكية مقارنة بمنافسيها في القطاع. وتسعى «جي إيه سي موتور» إلى التواجد في قطاع سيارات السيدان الرياضية، مع سيارة «امباو» بقوة 177 حصاناً وعزم دوران 270 نيوتن متر، مما يوفر قوة هائلة مقترنة بمعالجة رائعة.

وقال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: تعد شراكتنا الاستراتيجية مع «جي إيه سي موتور» علامة فارقة بالنسبة لنا وهي تتماشى إلى حد كبير مع استراتيجية النمو لدينا. منذ بدايتنا، كان هدفنا الأساسي هو خلق تجارب متميزة للعملاء، ومن خلال توحيد جهودنا مع علامة تجارية مثل «جي إيه سي موتور» التي صنعت تغييراً هائلاً في السوق على مر السنين، تمكنا من المضي قدماً بوتيرة سريعة. نحن نؤيد قرار «جي إيه سي» باستضافة الظهور الأول في الشرق الأوسط لسيارة «امباو» في الإمارات ونعتقد أنها السوق المثالي لتقديم سيارة السيدان الرياضية الجديدة كلياً، والتي ستجذب فئة جديدة من العملاء.

من جانبه، قال زينغ هيبين، المدير العام والعضو المنتدب لشركة «جي إيه سي» الدولية: يسعدنا للغاية أن نتعاون مرة أخرى مع شريكنا طويل الأمد مجموعة قرقاش، الخبراء في قطاع السيارات، لنقدم لسكان الإمارات سيارة «امباو». سيحب العديد من العملاء امتلاك هذه السيارة، لأنها مريحة وأنيقة. على مدى السنوات القليلة الماضية، عملنا على ترك بصمة في قطاع السيارات ومع الفرص التي يوفرها سوق الإمارات ونحن على ثقة من أننا سنكون قادرين على تحقيق أهدافنا وتجاوز توقعات العملاء.

وقال مورجان سندرلاند، المدير العام لقرقاش للسيارات: «جي إيه سي موتور» هي إحدى العلامات التجارية الرائدة في مجال السيارات في فئتها ويسعدنا تمثيلها في الإمارات. مع نموذج «امباو» الجديد، نتطلع إلى رفع مكانة «جي إيه سي موتور» كخيار أساسي ونهائي للعملاء والارتقاء بشراكتنا إلى آفاق جديدة. «امباو» هي سيارة سيدان رياضية من الدرجة الأولى تقدم للعملاء الأداء المثالي والراحة على الطريق.

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