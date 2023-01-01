«تسلا» تفقد 700 مليار دولار من قيمتها السوقية

المصدر: نيويورك - الوكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع سهم «تسلا» في ختام جلسات التداول لعام 2022، لكنه تعرض لأكبر خسارة سنوية في تاريخ الشركة في 2022، وصعد سهم صانعة السيارات الكهربائي 1.1% عند 123.18 دولاراً في ختام التداولات، أول من أمس، بقيمة سوقية 388.9 مليار دولار.

وفي مجمل عام 2022، هبط سهم «تسلا» بنحو 65%، لتفقد الشركة نحو 700 مليار دولار من قيمتها السوقية. وجاء الهبوط الحاد لسهم «تسلا» في عام 2022 مع مخاوف تباطؤ الطلب على سيارات الشركة، والقلق حيال تداعيات استحواذ إيلون ماسك، رئيسها التنفيذي على شركة «تويتر»، بالإضافة إلى الموجة البيعية التي ضربت أسهم التكنولوجيا مع رفع معدلات الفائدة الأمريكية بشكل حاد. وتجاوزت وتيرة هبوط «تسلا» خسائر السوق الأوسع، إذ تراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 19% هذا العام، كما انخفض «ناسداك» بنسبة 33%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز