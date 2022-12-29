ما هي أسرع سيارة كهربائية في العالم؟ وكم سعرها؟

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

طورت شركة صناعة السيارات الكهربائية الناشئة الكرواتية ريماك أوتوموبيلي ما تقول إنها أسرع سيارة كهربائية في العالم، وتطرحها للبيع مقابل 1ر2 مليون دولار.

وذكرت الشركة أن السيارة ريماك نيفيرا ذات المقعدين استطاعت قطع 412 كيلومتر (256 ميلا) في الساعة في الاختبار الذي أجري في مضمار إيه.تي.بي أوتوموتيف بمدينة بابنبورج بألمانيا يوم 23 أكتوبر الماضي، وهو ما يقل بمقدار ميلين في الساعة عن السرعة القصوى التي قالت ريماك إن سيارتها الجديدة حققتها في وقت سابق.

وفي يوم 15 نوفمبر الماضي قالت ريماك في بيان صحفي إن سرعة السيارة وصلت إلى 258 ميلا في الساعة أي ما يعادل 415 كيلومترا في الساعة.

وأشارت ريماك إلى أن الاختبار الذي تم للسيارة لم يشهد حضور ممثل لموسوعة غينس للأرقام القياسية بهدف توثيق النتيجة لأن التوثيق يتطلب إجراءات عديدة ومعقدة، مضيفة أنها استخدمت بدلا من ذلك جهاز ريس لوجيك-في8 الذي يقيس السرعة بدقة اعتمادا على تكنولوجيا تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية "جي.بي.إس".

ردا على سؤال عن التباين في أرقام تحويل السرعة من الميل إلى الكيلومتر قال متحدث باسم ريماك إن الشركة لم تحاول تحديد السرعة القصوى للسيارة حتى وقت قريب وأن موقع غوغل هو الذي قام بتحويل رقم 412 كيلومترا إلى 258 ميلا في وقت سابق.

يذكر أن قائمة السيارات الكهربائية التي يقال إنها الأسرع في العالم تضم بينينفارينا باتيستا بسرعة 217 ميلا في الساعة وأسبارك أو دبليو 1 بسرعة 249 ميلا في الساعة وموديل إس بلايد المعدلة من تسلا بسرعة 216 ميلا في الساعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز