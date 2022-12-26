المركز الميكانيكي للخليج العربي يدشن منشأة جديدة في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن المركز الميكانيكي للخليج العربي، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لمجموعة «بي إم دبليو» في دبي، والشارقة والمناطق الشمالية، عن توسيع حضوره في الشارقة مع بدء بناء منشأة جديدة تمتد على مساحة 117,000 متر مكعّب.

وتشكّل المنشأة الجديدة التي سيتمّ بناؤها على شارع الشيخ محمّد بن زايد امتداداً لشبكة المركز الميكانيكي للخليج العربي من المنشآت المتطوّرة التي تهدف إلى الاستجابة لاحتياجات العملاء القائمين والمحتملين، وستكون منشأة رئيسة لعلامتي «بي إم دبليو» و«ميني» ودراجات «بي إم دبليو» في الشارقة والمناطق الشمالية.

وقال أيهان أولسر، الرئيس التنفيذي للمركز الميكانيكي للخليج العربي: بعد افتتاح منشأتنا المتطوّرة في عام 2020 الماضي في منطقة موتور سيتي في دبي، أنا فخور بالإنجاز الجديد الذي يحققه المركز الميكانيكي للخليج العربي والمتمثل في بدء بناء منشأة جديدة في الشارقة.

وتم تصميم المنشأة المتطوّرة الجديدة بشكل يضمن استجابتها لمختلف احتياجات العملاء وسوف تضم مساحات مخصّصة لكلّ من علامات «بي إم دبليو» و«ميني» «بي إم دبليو موتوراد» و«بي إم دبليو إم» وسيارات «بي إم دبليو» المستعملة المعتمدة ضمن برنامج «بي إم دبليو بريميوم سيليكشن»، ويمكن أن تستوعب صالة العرض الجديدة 30 سيارة وحتى 8 درّاجات معروضة.

وستضمّ المنشأة الجديدة أيضاً مركز خدمة كامل التجهيزات مع 32 محطّة عمل 8 منها ستكون مخصّصة حصرياً للخدمة السريعة، و4 محطّات للتشخيص و3 محطّات لغسيل السيارات و4 محطّات للاستشارة. وبشكل مجمل، سيتمتّع المركز بالقدرة على خدمة ما يصل إلى 100 سيارة في اليوم.

وستجسّد المنشأة الجديدة مختلف العناصر التي تقوم عليها استراتيجية التسوق المستقبلية لمجموعة «بي إم دبليو» وهي سلسلة من أحدث مزايا إشراك العملاء الموضوعة بهدف مساعدة «بي إم دبليو» و«ميني» على التميّز في الأسواق التنافسية. وسيشمل ذلك أداة تخصيص عبر الهاتف المتحرّك بتحديد إعدادات السيارة بشكل مباشر وتقديم عروض توضيحية في الجلسات الاستشارية إضافةً إلى عرضٍ افتراضي للسيارة.

من جانبه، قال الدكتور حميد حقباروار، المدير الإداري لمجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط: نحن نتعامل مع المركز الميكانيكي للخليج العربي شريكاً أساسياً لنا منذ أكثر من خمسة عقود ونقدّر جهودها الدؤوبة والمستمرّة من أجل تخطّي توقعات عملائنا في دبي والشارقة والإمارات الشمالية. ومن شأن هذه المنشأة أن تسمح لنا بمواصلة ترسيخ مكانة علامتي «بي إم دبليو» و«ميني» مع الحرص على أن يحصل عملاؤنا على أعلى مستويات الخدمة وأفضل تجربة بيع من مجموعة «بي إم دبليو» الشرق الأوسط.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز