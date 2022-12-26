«نيسان باثفايندر».. جيل خامس جديد كلياً

المصدر: دبي - أحمد صديق

ت + ت - الحجم الطبيعي

حظي الجيل الخامس من سيارة «نيسان باثفايندر» الجديدة كلياً بتصميم جديد وجريء وأداء عالٍ ومواصفات فريدة مقارنة بسيارات أخرى من الفئة نفسها كما جاءت هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بلمسات من عبق الماضي مدعومة بشارة اسم تسطر إرثاً يزيد على 35 عاماً، في امتداد للإمكانات القوية التي تتميز بها الطرز السابقة، إذ أُعيد كلياً تصميم الهيكل الخارجي للسيارة بحزمة من الترقيات الميكانيكية والتكنولوجية لتلبية الاحتياجات المتنامية للعائلات في المنطقة.

كما يعكس التصميم الجديد ملامح القوة الذي يتجلى بمقدمة السيارة التي تتميز بأبعاد أكبر، وهيكل عريض ومصدات مدعمة وبمسافة أقصر بين العجلات ومقدمة السيارة وخلفيتها مقارنة بالطراز السابق.

ويكرّم طراز الجيل الخامس الجديد كلياً طراز «باثفايندر» 1987 الأصلي عبر عناصر التصميم التي تشمل رفارف العجلات البارزة، والشبك ثلاثي الفتحات، والعمود C المائل. وتطغى تصاميم على شكل حرف U على المصدات، ما يمنح السيارة طابع القوة، فيما توفر المرايا الخارجية المزدوجة التي تعمل بالكهرباء ومؤشرات الانعطاف الجانبية LED لمسة متميزة من الأناقة. أما في الخلف، فتلتف مصابيح LED العريضة حول الجوانب وتبرز حداثة الطراز، ويشير الباب الخلفي الكهربائي الذي يعمل بالحركة إلى التصميم اللافت للجيل الأول من باثفايندر بالإضافة إلى الشعار الظاهر بأحرف كبيرة الحجم مصنوعة من الكروم.

ويضفي التصميم المتميز للسيارة العصرية وعجلاتها القياسية من سبائك الألمنيوم بقياس 18 بوصة، والمتوافرة أيضاً بمقاس 20 بوصة، في صالات عرض «المسعود للسيارات»، الموزع الحصري لسيارات «نيسان» في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، مظهراً بارزاً وفريداً للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتم دمج خصائص سيارات «نيسان» في تصميم «باثفايندر» الجديد، إذ تمتلك سقفاً انسيابياً إلى جانب امتلاكها مصابيح نهارية علوية رفيعة.

من جهة أخرى، يعكس التصميم الداخلي للسيارة التحسينات الجديدة والقوية التي تعطي انطباعاً بالراحة، إذ يستمتع كل من السائق والركاب بتصميم واسع وحديث يعزز من سُبل الراحة وتعدد الاستخدامات، مع إمكان تبريد وتدفئة المقاعد الأمامية، ومقعد سائق يتيح إمكان التعديل الكهربائي لثماني وضعيات، والذي يحتوي على أربع وضعيات لأسفل الظهر، بالإضافة إلى تعديل كهربائي بوضعيتين لمقعد الراكب الأمامي.

وتسع السيارة 8 ركاب، بينما يسع الطراز من فئة SL 7 ركاب، فضلاً عن نظام الجلوس EZ FLEX الذي يسمح بإمالة الصف الثاني وانزلاقه وحتى لو كان مقعد السيارة مثبتاً به، ليصبح هذا التصميم مناسباً لجميع أفراد الأسرة.

وتشمل قائمة الخصائص المميزة للسيارة لوحة عدادات رقمية جديدة قياس 12.3 بوصة تتيح للسائق مجموعة متنوعة من خيارات التنقل السهل بين البيانات كما يتوافر كسمة أساسية نظام «نيسان كونيكت» مع تطبيق آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ولوحة شحن الهواتف الذكية لاسلكياً. ويكمل لوحة العدادات الرقمية النظام الصوتي Bose® Premium Audio الذي تضمن 12 مكبر صوت إلى جانب شاشة رأسية قياس 10.8 بوصات لمساعدة السائق والمتاحة في الفئة الرياضية SL.

ويأتي كشف النقاب عن الطراز الجديد لسيارة «باثفايندر» في الشرق الأوسط ليرسّخ من مكانة سيارات «نيسان» الرياضية متعددة الاستخدامات، ويعزّز شعبية خصائص التنقل الذكي والتكنولوجيات الحديثة التي توفرها، كنظام «برو بايلوت أسيست» لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق السائق بالحدّ من التسارع والتوجيه والفرملة في ظروف قيادة محددة، كالقيادة على الطرق السريعة ذات المسار الواحد، إضافة إلى درع السلامة 360 لتوفير حماية معززة.

تجدر الإشارة إلى أن الطراز الجديد يتوافر بثلاث فئات، الفئة S (ناقل حركة يدوي أو Xtronic) والفئة (Xtronic) SV والفئة الرياضية (Xtronic) SL، بتصميم داخلي لكل منها يمنح الركّاب شعوراً بالراحة والفخامة وقوة الأداء والإمكانات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز