«براجا» تختار دبي لإطلاق سيارتها الخارقة «بوهيما» لأول مرة في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «براجا»، إحدى الشركات التشيكية الرائدة في إنتاج السيارات، عن انتقالها إلى سوق الإمارات لمدة ثلاثة أشهر، لتطلق للجمهور في مختلف أنحاء العالم سيارتها الخارقة الجديدة «بوهيما» ذات المواصفات الرياضية والمرخصة للسير في الطرق العامة.

بدأت أولى عروض تقديم السيارة للجمهور بحفل إطلاق مهيب في دبي، حيث شهد أول ظهور رسمي للنسخة التجريبية من السيارة حضور كوكبة من محبي اقتناء السيارات الخارقة وعشاقها، وأشهر الشبكات الإعلامية العالمية، علماً بأنه لن يتم إنتاج أكثر من 89 نسخة من هذه السيارة.

وبعد ذلك أقامت الشركة عروضاً خاصة للسيارة على مدار يومين في حلبة مرسى ياس الشهيرة في مدينة أبوظبي، بالشراكة مع الموزع الرسمي لشركة «براجا» بالإمارات المتخصص في سيارات السباق، وهي شركة «دراجون ريسينج»، وذلك ضمن برنامج السباقات بالنادي الرياضي Curbstone Events GT1، ثم تلي ذلك المشاركة في برنامج حلبة «دبي أوتودروم»، لتقديم المزيد من العروض التقديمية على مدار يوم آخر.

وقال مارك هاريسون، مدير المبيعات والتسويق والرئيس التنفيذي للشركة: لقد لمسنا اهتماماً عالمياً بالسيارة الخارقة «بوهيما»، منذ إطلاقها في نهاية نوفمبر، ولكننا كنا نخطط دوماً لإطلاق السيارة هنا في دبي، بالتزامن مع وصولها إلى البلاد في فصل الشتاء، وقد مثل مجمع «The Space» أفضل مكان لاستضافة الحدث، بفضل ما يضمه من كوكبة تشمل أفضل الشركات، التي تعرض تشكيلات مذهلة من السيارات الفاخرة المخصصة للقيادة في الطرقات وشبكات موزعيهم، لتأتي السيارة الخارقة Bohema، وتتبوأ مكانتها المناسبة، التي تستحقها في حلبتي «مرسي ياس» و«دبي أوتودروم». كما سنتبع هذه الخطوة ببرنامج عروض تقديمية وتجارب قيادة في المنطقة، مما سيمنح العملاء المحتملين الفرصة، للتعرف على السيارة وتجربتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف: هناك اهتمام هائل بالسيارة الخارقة «بوهيما» بفضل التصميم الإيروديناميكي الفريد للسيارة، وأرقام أدائها المذهلة، من خلال محركها، الذي تبلغ قوته 700 حصان مع وزنها الأقل من 1000 كيلو جرام، فحالياً هناك زيادة في الطلب على حجز تجارب القيادة من أول دفعة من الحاجزين. تكمن روعة إطلاق السيارة في الإمارات في أن السيارات الخارقة وثقافة اقتنائها هنا تتركز في دائرة صغيرة من عشاق السيارات؛ لذا سرعان ما سينتشر خبر إطلاق السيارة، ومن ثم أتطلع إلى أن نعود إلى مقرنا في شهر يناير المقبل.

ومن المرتقب أن تدخل السيارة مرحلة الإنتاج في الربع الرابع من عام 2023، بعد الكشف عن سيارة الإنتاج المكتملة في منتصف عام 2023، ومن المقرر إنتاج 89 سيارة على مدار خمس سنوات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز