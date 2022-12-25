«هيونداي باليسايد 2023» تصل إلى أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة «هيونداي موتور»» الكورية سيارتها الرياضية الجديدة متعددة الاستخدامات «باليسايد 2023» في أسواق الإمارات. تأتي السيارة، التي تم تحسينها بالكامل، بتصميم محدث على كل من العناصر الداخلية والخارجية، ولا تتميز د الجديدة بتقنية الراحة والسلامة الجديدة فحسب، بل تتميز أيضاً بأنظمة ADAS «مساعدة السائق المتقدمة».

وقال هيونج جونج إم، رئيس «هيونداي موتور» الشرق الأوسط وأفريقيا، المقر الرئيسي: تعكس «هيونداي باليسايد» الجديدة أفضل تطبيق للغة التصميم والقدرات التكنولوجية لشركة هيونداي. التصميم الجديد جاء بتفصيل جديدة وعديدة، وميزات الفخامة والراحة المحسنة للغاية، والعديد من التقنيات الذكية الموجهة نحو الأسرة. هذه الميزات الأفضل في فئتها، جنباً إلى جنب مع التزامنا بالجودة، تجعل من «هيونداي باليسايد» منافساً هائلاً في فئة سيارات الدفع الرباعي العائلية.

تم تحسين تصميم السيارة بعناية ليعكس الريادة والإحساس بالفخامة، بدءاً من شكل الشبك، الذي أصبح الآن أكثر اتساعاً، يعكس الشكل المتتالي شكل درع قوي. إن توقيع لغة تصميم هيونداي الملحوظ هو نظام الإضاءة الأمامي الجديد، الذي يتميز بمصابيح LED مركبة متصلة رأسياً، مما يشكل إطاراً حاد الحواف للشبكة.

من الجانب، عجلات الجديدة بقياس 20 بوصة مع مظهر جديد متدفق متعدد الأضلاع. يعزز أيضاً الصورة القوية، تفاصيل التحسين الجديدة على عنصر اللوحة الأمامية السفلية، وكذلك يتضمن المظهر الجانبي الممتد للغطاء، وتتجلى الرحابة المذهلة لسيارة الدفع الرباعي الأعلى من هيونداي، من خلال الأعمدة C الجريئة والواجهة الزجاجية الجانبية البانورامية.

ومن الخلف، تضيف المصابيح الخلفية LED العمودية الأيقونية، وتفاصيل لوحة الانزلاق السفلية للواجهة السفلية مزيداً من الوقفة العريضة، ويشتمل التصميم المحدث على تحسينات الديناميكية الهوائية أيضاً، بما في ذلك زاوية عمود A سريع، وزخرفة على جانب المفسد الخلفي، ومنطقة تبريد أمامية مع دليل هواء داخلي ممتد، وألواح سفلية هوائية، وعاكسات هوائية للعجلة الخلفية.

وتأتي السيارة بالعديد من مستجدات الراحة والرفاهية للسائقين والركاب. مقعد السائق بتقنية Ergo الجديدة، الذي تم تصميمه لتوفير الراحة، والمساعدة في تقليل التعب أثناء القيادة الطويلة. ويتمتع ركاب الصف الثاني الآن براحة معززة مع مساند رأس مجنحة إضافية وتهوية للمقاعد لمزيد من الراحة. ميزة تقنية ذكية أخرى تهدف إلى توفير مزيد من الراحة للسائق، وهي مرآة الرؤية الخلفية «الرقمية المركزية» ذات الشاشة الكاملة، والتي تستخدم كاميرا الرؤية الخلفية للسماح للسائق بالرؤية بوضوح خلف باليسايد الجديدة دون عوائق الركاب أو البضائع. تتميز الشاشة الكبيرة مقاس 12 بوصة، التي تتمحور حول المستخدم بالعديد من التطبيقات والوظائف، بما في ذلك إمكانية الاتصال بالهاتف الذكي، وقدرات النسخ المتطابق.

وتضيف فتحات التهوية الأفقية الرفيعة الجديدة إحساساً بالرحابة والأجواء المتميزة. تمت إعادة تصميم لوحة العدادات لإضفاء مظهر أكثر ضخامة مع أنماط إضاءة محيطة جديدة. أيضاً تمت ترقية قدرة الشحن اللاسلكي من 5 واط إلى 15 واط لشحن أسرع للجهاز.

وينقل التصميم الداخلي لسيارات الدفع الرباعي الرائد والموجه نحو الأسرة جواً من الاسترخاء والراحة، مما يخلق مساحة عائلية مريحة للغاية ودافئة مع مقاعد قياسية لثمانية ركاب جاهزة لجميع الرحلات والنزهات العائلية.

ميزة جديدة وعملية هي مقعد الصف الثاني، الذي يعمل بلمسة واحدة، والذي يتيح سهولة التشغيل لتحريك المقعد للأمام وبعيداً عن الطريق لسهولة الوصول إلى مقاعد الصف الثالث، والخروج منها.

ويوفر الصف الثالث مقاعد قابلة للطي/ قابلة للطي والإمالة لمزيد من الراحة. كراسي قبطان الصف الثاني اختيارية أيضاً. من أجل شحن الجهاز بشكل أسرع في جميع أنحاء الداخل، تمت إضافة منافذ USB-C جديدة، مما يوفر راحة إضافية لجميع الركاب. علاوة على ذلك تتيح الميزة المفيدة والمخصصة للعائلة في مرآة المحادثة للسائق رؤية الركاب في الخلف بوضوح.

ومن الميزات التقنية المهمة جداً للأسرة أيضاً نظام تنبيه الركاب الخلفي بالموجات فوق الصوتية، والذي يراقب المقاعد الخلفية للكشف عن تحركات الأطفال والحيوانات الأليفة، ويذكر السائقين بفحص المقاعد الخلفية عند الخروج من السيارة؛ إذا اكتشف النظام حركة في المقاعد الخلفية، بعد مغادرة السائق للسيارة وقفلها، فإن النظام مصمم للمساعدة في منع نسيان الأطفال والحيوانات الأليفة في السيارة، ولكنه يمكن أن يساعد أيضاً في حالة انغلاق الأطفال عن طريق الخطأ.

وتأتي قوة باليسايد من عدة خيارات للمحركات، بدءاً من محرك MPI V6 سعة 3.5 لترات بقوة 272 حصاناً و330 نيوتن متر عزم الدوران. لمزيد من الأداء محرك V6 سعة 3.8 لترات ذو دورة أتكينسون بنظام توقيت الصمامات مزدوج CVVT، محرك الحقن المباشر، للحصول على طاقة وكفاءة ممتازين. ينتج هذا المحرك سعة 3.8 لترات ما يقدر بـ 295 حصاناً وما يقدر بـ 355 نيوتن متر من عزم الدوران. يوفر باليسايد هذه القوة للعجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي محسن من ثماني سرعات مع محول عزم دوران متعدد الألواح ويوفر الدفع للعجلتين والدفع الرباعي HTRAC®، مع نسبة قيادة نهائية تبلغ 3.648 لتسريع واثق. أداء باليسايد هادئ للغاية، مع عزل سخي تحت غطاء المحرك، وسجاد خاص مانع للصوت، وضبط مجموعة نقل الحركة التي توفر استجابة خطية سلسة.

وفي سيارات الدفع الرباعي العائلية، تأتي السلامة أولاً، لذلك تأتي باليسايد بأحدث ميزات وتقنيات السلامة ومساعدة السائق. يتمتع ركاب المقصورة بحماية الوسائد الهوائية من الصدمات الجانبية بشكل قياسي. تتضمن المجموعة المتزايدة باستمرار من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة العديد من التقنيات المبتكرة، بما في ذلك مساعد تجنب الاصطدام الأمامي، ومساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ومساعد الخروج الآمن، وتحذير السائق، ومساعد الضوء العالي، ومساعد تتبع المسار، وحركة المرور الخلفية، المساعدة في تجنب الاصطدام، والمساعدة على تجنب الاصطدام في الركن العكسي، ومساعدة الركن الذكية عن بُعد.

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