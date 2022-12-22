مبيعات تراكمية .. هيونداي تبيع 15 مليون سيارة في السوق الأمريكية

المصدر: د ب ا

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وصلت المبيعات التراكمية لسيارات هيونداي موتور الكورية الجنوبية في السوق الأمريكية إلى 15 مليون سيارة منذ دخولها السوق قبل 36 عاما.

وقالت شركة هيونداي موتور أمريكا التابعة لمجموعة هيونداي موتور أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية إنها سلمت السيارة رقم 15 مليون إلى عميل في ويليامسفيل في نيويورك أمس بالتوقيت المحلي للساحل الشرقي الأمريكي.

دخلت هيونداي موتور إلى السوق الأمريكية في يناير 1986 بتصدير سيارات الصالون الصغيرة الحجم "إكسل" التي صُنعت في مصنع الشركة في أولسان في كوريا الجنوبية.

وفي عام 2005، أكملت الشركة إنشاء مصنع لها في ولاية ألاباما، وهو أول مصنع لها في الولايات المتحدة.

ووصلت المبيعات التراكمية للشركة في السوق الأمريكية إلى رقم خمسة ملايين عام 2007، ثم حققت رقم الـ 10 ملايين سيارة عام 2015.

وكانت أكثر سيارات الشركة مبيعا في الولايات المتحدة "أفانتي"، المعروفة بـ "إلنترا" في السوق الأمريكية.

وباعت الشركة 53ر3 مليون سيارة من الطراز "أفانتي" من عام 1991 إلى ديسمبر الحالي. وتليها السيارة "سوناتا" التي باعت 14ر3 مليون سيارة ثم السيارة "سنتافي" وباعت 91ر1 مليون سيارة، والسيارة "أكسنت" باعت 36ر1 مليون سيارة، و"توسان" 34ر1 مليون وحدة.

وسجلت مبيعات سيارة "أيونيك 5" الكهربائية التي طرحتها الشركة في ديسمبر من العام الماضي، أكثر من 20 ألف وحدة هذا العام. واقتربت سيارة "كونا إلكتريك" الكهربائية من 9 آلاف وحدة.

وقالت الشركة إنها تركز على بيع السيارات الكهربائية والهجين لأخذ زمام المبادرة في سوق السيارات الصديقة للبيئة في الولايات المتحدة.



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