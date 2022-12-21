«نيسان مكسيما».. أداء قوي بمستويات أمان عالية

المصدر: دبي - البيان

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نجح الصانع الياباني «نيسان» في لفت أنظار الشريحة الأكبر من الشباب بفضل سلسلة «مكسيما»، التي تعد الخيار الأفضل لدى الكثيرين من إطلاقها بسبب تصميمها المميز واللافت للأنظار والأداء الذي يفوق التصورات.

وجاءت السيارة الرياضية رباعية الأبواب كأقوى نسخة وأكثرها تطوراً من ناحية الأداء الرياضي، حيث حظيت بتصميم مغاير عن الجيل السابق، وبتقنيات تضعها عن جدارة واستحقاق في قمة فئة سيارات الصالون وتبقيها في مركز الصدارة، الذي تشغله منذ سنوات كإحدى أكثر المركبات اعتمادية على الإطلاق.

وقد أثبتت تجربة قيادة السيارة إمكانات كبيرة عند السرعات العالية، لكنها في الوقت ذاته توفر قدراً كبيراً من الأمان ما يدعم الإحساس بالثقة عند القيادة على السرعات العالية بفضل أنظمة الأمان العديدة في هذا الطراز.

ومنذ إطلاق الطراز الجديد في سوق الإمارات وهي تحظى بمكانة كبيرة وخصوصاً بين فئة الشباب بفضل كفاءتها العالية وتصميمها المتميز والجميل في الوقت ذاته. وعند النظر إلى مواصفات تلك السيارة المتميزة نجدها تأتي بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3500 سي سي، بقوة قدرها 300 حصان، وعزم دوران يبلغ 354 نيوتن لكل متر، متصل بناقل حركة CVT، مع نظام الدفع الأمامي، مع قدرة على التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 6 ثوانٍ فقط.

وحصلت السيارة على حزمة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق، ومنها نظام الكبح الأوتوماتيكي للطوارئ مع رصد المشاة، ونظام كشف النقطة العمياء، والتحذير من مغادرة المسار، ومصابيح عالية أوتوماتيكية.

والتحذير من السيارات عند الاصطفاف، والتحذير من الاصطدامات الخلفية والأمامية قبل وقوعها، ونظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات والتنبيه عند امتلائها مع مثبت سرعة متكيف والتعرف إلى اللافتات المرورية.

وتتضمن السيارة مصابيح LED نهارية خلفية وأمامية مع نظام تحكم أوتوماتيكي، وكذلك مصابيح ضباب، وفتحات تهوية كرومية، ومرايا جانبية كهربائية وخاصية التعتيم الذاتي، بالإضافة إلى وجود سقف بانورامي مع خاصية الفتح والغلق بلمسة واحدة.

أما في الخلف فقد حافظت السيارة على الخطوط الانسيابية نفسها مع مصابيح خلفية أنيقة، وعادم رباعي، ومشتت هواء رياضي، وتأتي بعجلات 19 بوصة بلاتينيوم، إضافة إلى مقود مزدوج اللون ولمسات برونزية مع عدادات رقمية جديدة وألواح أبواب من مواد متميزة جديدة تزيد من مدى الرفاهية والفخامة الداخلية.

ومن الداخل نجد شاشة بحجم 8 بوصات ذات مفاتيح لمسية لنظام «NissanConnect» الترفيهي المعلوماتي الشهير، مع نظام ملاحة ودعم «آبل كار بلاي» و«أندرويد أوتو»، مع إمكان الاتصال بالهاتف عبر البلوتوث مع دعم الأوامر الصوتية.

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