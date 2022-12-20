«فولكس واجن تي روك».. مفهوم جديد للثقة

المصدر: دبي - البيان

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تعكس سيارة «فولكس واجن تي روك 2023» فئة «آر لاين» الجديدة أعلى مستويات القوة من الصانع الألماني، حيث تمتاز بمظهر يوحي بالثقة بفضل تصميمها الخارجي الدقيق والمقصورة التي ترتقي بالتصميم والأداء الفائق والوظائف التقنية المطورة، كما تعتبر من أكثر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات جاذبية لدى شريحة كبيرة من المستهلكين.

وقد أجرت «فولكس واجن» تعديلات جديدة على «T-Roc» شملت التصميم وأنظمة المساعدة المبتكرة والتقنيات الرقمية المتطورة، لتؤكد بذلك تركيزها على استخدام التكنولوجيا في صناعة السيارات وتكتب فصلاً جديداً في قصة نجاح هذه السيارة.

ولاقت السيارة إقبالاً كبيراً وأصبحت من السيارات المفضلة لدى العملاء في المنطقة بفضل حضورها المميز وتصميمها العصري الأنيق وتجهيزاتها التي تجعلها سيارة مثالية لجميع الاستخدامات.

وقد تم تجهيز جميع طرازات «T-Roc» الجديدة بمحرك TSI سعة 1.4 لتر مع شاحن التوربو، بقوة 110 كيلووات/150 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 250 نيوتن متر إضافة إلى ناقل الحركة بثماني سرعات. وتتميز السيارة بأعلى مستوى لكفاءة استهلاك الوقود بين مجموعة سيارات فولكس واجن.

حيث يبلغ استهلاكها للوقود 6.3 لترات لكل 100 كيلومتر داخل المدينة وخارجها. ويمكن للسائق الحصول على أقصى عزم دوران عند عدد دورات منخفض للمحرك بفضل تقنية شاحن التوربو والحقن المباشر للوقود.

وتعتبر التكنولوجيا القلب النابض للسيارة الجديدة، فقد تم تزويد جميع طرازاتها بشاشة القيادة الرقمية، والاتصال اللاسلكي بين الشاشة وتطبيقات الهاتف المتحرك، ونظام الملاحة، وأجهزة الاستشعار لركن السيارة في الأمام والخلف، ونظام المساعدة على تغيير المسار (النقطة العمياء) كتجهيزات أساسية، مع إمكانية اختيار إضافة مثبت السرعة المتكيف للسيارة.

ولأن السلامة تأتي دائماً على رأس أولويات فولكس واجن، تم تجهيز السيارة بنظام المساعدة في حالات الطوارئ المصمم للتحكم في السيارة في حال فقد السائق القدرة على ذلك. فبمجرد أن تكتشف أجهزة الاستشعار عدم وجود أي حركة على عجلة القيادة أو الكبح أو التسارع، يبدأ النظام في اتخاذ مجموعة من الإجراءات على نحو تدريجي، تبدأ بمحاولة إيقاظ السائق من خلال اهتزازات على عجلة القيادة وتنتهي ببدء تشغيل المكابح تمهيداً لإيقاف السيارة.

ولم تقتصر التحديثات التي شهدتها «T-Roc» على الأنظمة والتقنيات، بل شمل ذلك المقصورة التي تتألق بمزيد من اللمسات المميزة والتصميم الانسيابي والمواد الراقية والدرزات الأنيقة ولوحة التجهيزات الأمامية العصرية مع شاشة مستقلة تشبه الأجهزة اللوحية لعرض المعلومات وأنظمة الترفيهية.

كما تم تزويد السيارة بعجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف كتجهيز أساسي كي يسهل على السائق الوصول إلى نظام التحكم في السيارة والذي يمتاز ببساطته وسرعة استجابته. كما شهد الهيكل الخارجي، والذي يتوفر بخمسة ألوان، مجموعة من التعديلات التي تضفي على السيارة مزيداً من التميز والجاذبية مع إمكانية إضافة المزيد من الخيارات حسب رغبة العملاء.

وتشمل التعديلات الجديدة المصابيح الأمامية المميزة مع تقنية LED، والمصابيح الخلفية الداكنة، والعجلات المعدنية ذات التصميم الجديد قياس 16 بوصة و19 بوصة. لذلك يمكن القول إن السيارة، من الناحية العملية، توفر للعملاء كل ما يتطلعون إليه، بدءاً من التصميم الأنيق والتقنيات المتطورة وأنظمة الأمان المبتكرة وحتى السهولة في القيادة والتحكم بالسيارة.

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