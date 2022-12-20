الإمارات تستقبل الطرازات الثلاثة الجديدة من «رابتر»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «فورد» الشرق الأوسط عن توفر ثلاث من أقوى سيارات فورد الأكثر شهرة والمخصصة للقيادة على الطرقات الوعرة في المنطقة نفسها والوقت نفسه، وذلك لأول مرة على مستوى العالم. وستكون الشرق الأوسط، والإمارات، أول منطقة تستقبل سيارات «فورد F-150 رابتر» و«برونكو رابتر» والجيل المقبل من «رينجر رابتر» في آن واحد.

وقال بيدرو سيموس، مدير التسويق في فورد الشرق الأوسط: تمثل رابتر ذروة الأداء لدى فورد عندما يتعلق الأمر بالقيادة على الطرقات الوعرة، وتجمع جوهر هذه السيارات الثلاث بشكل مميز. ويبرز المزج بين قدرات وقوة وأداء هذه السيارات على الطرقات الوعرة لغة التصميم القوية والحازمة والشخصية المتفردة لها. وأضاف: تتمتع منطقة الشرق الأوسط بتنوع كبير في التضاريس الصعبة، ولذلك فهي توفر بيئة مثالية لسيارات رابتر لتثبت تميزها في منطقة كهذه. ولأن هذه المنطقة هي أول ما يستقبل جميع سيارات فورد رابتر الثلاث، فإننا نفخر بتسميتها «رابتر لاند».

وتعد «برونكو رابتر» أحدث سيارة من الثلاث، وهي مزيج مثالي من إرث فورد المتميز في عالم السيارات المخصص للطرقات الوعرة والمناسبة لجميع أنواع التضاريس، من الصخور إلى الكثبان الرملية. وصُممت برونكو رابتر من قبل «فورد بيرفورمانس» لتكون أول سيارة دفع رباعي مستوحاة من طرازات سباقات «ألترا 4»، وقد تم تصنيعها وتجهيزها بأحدث التقنيات والأجهزة.

أما الجيل المقبل من «رينجر رابتر» فيقدم أداءً استثنائياً على الطرقات الوعرة وفي المدينة بفضل محرك EcoBoost V6 ثنائي الشحن التوربيني سعة 3.0 لترات عالي الأداء، الذي يوفر قوة تصل إلى 392 حصاناً وعزم دوران 583 نيوتن متر، إلى جانب نظام التعليق القابل للتكيّف من FOX. ويتيح الجيل الثاني من «رينجر رابتر» للسائقين التحكم بالسيارة في أي نوع من التضاريس الصعبة، حيث توفر سبعة أنماط قيادة قابلة للاختيار ونظام تعليق مُعاد هندسته مع ممتصّات الصدمات الالتفافية الداخلية قياس 2.5 بوصة المصنّع بواسطة «فورد بيرفورمانس».

أما «فورد F-150 رابتر» الجديدة بالكامل فتوفر قوة وصلابة وتصميماً غير مسبوق لشاحنة البيك أب الأكثر شهرة في العالم. وزودت الشاحنة بتصميم جديد لنظام التعليق الخلفي خماسي الوصلات، والمجهّز بالجيل التالي من ممتصّات الصدمات الالتفافية الداخلية من نوع FOX مع تقنية Live Valve المستوحى من الشاحنات الحاصلة على جوائز في سباقات باها وجونسون فالي. ويساعد التصميم الجريء مع الخطوط الجديدة على جعل هذا الجيل الثالث من رابتر أكثر قوة وقدرة على الأداء على الطرقات الوعرة. ويوفر محرك EcoBoost V6 عالي القدرة سعة 3.5 لترات عزم دوران منخفضاً إضافياً، بينما يجعل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو الـ10 سرعات ومبدلات الحركة المثبتة على عجلة القيادة المصنوعة من الألمنيوم التعامل مع هذه الشاحنة أسهل من أي وقت مضى.

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