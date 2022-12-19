«رولز-رويس» تكشف في دبي النقاب عن «فانتوم العناصر الستة»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شركة «رولز-رويس» النقاب عن مجموعة «العناصر الستة» لبناء ست سيارات «فانتوم» حصرية، بالتعاون مع الفنان العالمي ساشا جفري.

وقالت الشركة: بادرنا بالتعاون مع شركائنا، رولز-رويس موتور كارز دبي ورولز-رويس موتور كارز أبوظبي، لخوض رحلة مميزة بالشراكة مع الفنان العالمي ساشا جفري لبناء ست سيارات فانتوم حصرية ورائعة، وقال سيزار حبيب، المدير الإقليمي لشركة «رولز-رويس موتور كارز» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تأتي هذه المجموعة الحصرية والفريدة ثمرة تعاون وثيق وهادف وصادق بين علامتنا والفنان ساشا جفري. تعد فانتوم أروع سيارة لدينا، وهي مصممة كلوحة بيضاء، يمكن تحويلها إلى عمل فني مذهل، ويشكل هذا المشروع خير مثال على هذه الإمكانات الهائلة. يسرنا أن نشهد على تحول هذه السيارات الاستثنائية إلى حقيقة، بعد مسيرة حافلة بالتعاون والإبداع والحرفية، كما يسعدنا النجاح، الذي حققه المشروع ككل والتبرعات، التي استطعنا جمعها للأعمال الخيرية. أهنئ الفريق المعني بالمشروع في جودوود والشرق الأوسط على ما حققه من إنجازات ملهِمة».

من جهته، قال تورستن مولر-أوتفوش، الرئيس التنفيذي لشركة «رولز-رويس موتور كارز»: انبثقت مجموعة سيارات رولز-رويس فانتوم «العناصر الستة» عن تعاون استثنائي، تجاوز كل الحدود، وجمع ما بين الفن والحرفية بطريقة خلابة. وقد تم الكشف رسمياً عن هذه السلسلة في أمسية رائعة وخاصة أقيمت في دبي، وحضرها العملاء وكبار الشخصيات والفنان ساشا جفري.

ترتقي سيارات «العناصر الستة» بالإرث حديث العهد لمساحة الغاليري في فانتوم، إذ تتألف المجموعة الحصرية من ست سيارات فانتوم السلسلة الثانية ذات قاعدة العجلات الممتدة، وتضم كل منها مساحة غاليري مميزة مرسومة بريشة الفنان ساشا جفري، لتجسيد أقوى عناصر الطبيعة المتمثلة بالأرض والنار والرياح والمياه والهواء، إلى جانب عنصر سادس هو «الإنسانية». ومع الكشف عن كل تحفة فنية من السيارات الست المميزة اختبر الجمهور فيضاً من المشاعر، التي توحي بها كل من العناصر الستة.

وفي سياق حديثه عن المشروع، قال ساشا جفري: أنا أهدف من خلال عملي إلى الجمع بين قوة الفن وجوهر الحب والتعاطف وحسن النية، لإلهام الآخرين بتبني أهداف واعية، تدعم القضايا المهمة، ولربط أوصال العالم بأسره، عبر هدف مشترك بتحقيق مستقبل أكثر تفاؤلاً واستدامة لكوكبنا.

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