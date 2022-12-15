«جيتور X70 بلس» الجديدة كلياً في سوق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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طرحت «ذا إيليت كارز»، إحدى وكالات السيارات الفاخرة والموزع الحصري لسيارات «جيتور» في الإمارات، طراز «جيتور X70 بلس» الجديد كلياً في أسواق الدولة. ويعد هذا الطراز سيارة متعددة الاستخدامات (SUV) تجمع بين الرحابة والتقنيات المتطورة لتشكل خياراً مثالياً للعائلات. ويسهم طرح «جيتور X70 بلس» في تعزيز مكانة العلامة التجارية الصينية في أسواق الدولة، والتي تشهد إقبالاً كبيراً على السيارات المخصصة للرحلات العائلية.

ويوفر الطراز الجيد ميزات فاخرة وتصميماً أنيقاً وتكنولوجية حديثة، كما يمتاز بأسعاره التنافسية. ويأتي إطلاق السيارة الجديدة في ظل تزايد الإقبال على هذه الفئة من المركبات في الإمارات العربية المتحدة، حيث يفضل العديد من أفراد المجتمع القيام برحلات برية مع عائلاتهم لمسافات طويلة. وتحظى السيارات المتعددة الاستخدامات بمكانة متميزة في أسواق الدولة، بفضل رحابة مقصوراتها الداخلية وصناديق الأمتعة، وسعاتها الكبيرة التي تصل إلى 7 مقاعد للركاب.

وقال إيلي نعمة، مدير العمليات في «ذا إيليت كارز»: تلتزم ذا إيليت كارز بتقديم تجربة عالمية المستوى لعملائها، ويجسد طراز جيتور X70 بلس الجديد هذا الالتزام. ونفخر بكوننا الموزع الحصري لسيارات جيتور، ونتطلع للمضي قُدُماً في تطوير شراكتنا في عام 2023. وتعتبر جيتور X70 بلس السيارة المثالية للعائلات والأفراد على سواء، مع ضمان يصل إلى عشر سنوات أو 1,000,000 كلم، وخدمة صيانة لمدة ثلاث سنوات أو حتى 40,000 كلم. وتعكس علاقتنا طويلة الأمد مع جيتور رؤيتنا المشتركة في ضمان توفير أعلى درجات الموثوقية والكفاءة وجودة الخدمات. كما تلتزم «ذا إيليت كارز» بتزويد العملاء بتجربة متكاملة واستثنائية، وتلبية أعلى معايير التميز في الخدمات التي نقدمها لعملائنا لضمان راحتهم وتلبية احتياجاتهم بالشكل الأمثل.

بدوره، قال جاك تشين، المدير العام لشركة «جيتور انترناشيونال»: تلتزم جيتور بتزويد أسواق السيارات في الصين بأفضل الطرازات في فئاتها وبأسعار تنافسية. ونتطلع إلى مواصلة تعزيز حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال شراكتنا مع «ذا إيليت كارز». وعلى مدى السنوات الماضية، شهدت هذه الشراكة نجاحاتٍ كبيرة، حيث سجلنا أقصى قدر من النمو. ونتطلع بثقة حيال قدرتنا على الاستمرار بتوفير تجربة قيادة مثالية من خلال طرح طرازنا الجديد في أسواق الدولة بأسعار تنافسية، مع توفير خدمة عملاء عالمية المستوى وخيارات تمويل وتأمين مرنة. ونثق بنجاح هذه الخطوة استناداً لنهجنا الذي يركز على العملاء وخبراتنا في تلبية متطلباتهم.

وتتضمن سيارة «جيتور X70 بلس» نظام معلومات ترفيهي مبتكر متوافق مع أحدث الهواتف الذكية، لتتيح للعملاء تجربة قيادة مميزة وعالية الكفاءة. كما تمَّ تزويد السيارة بنظام يعمل باللمس للتحكم في نظام تكييف الهواء، ومقصورة قيادة رقمية توفر أحدث الميزات لضمان قيادة مريحة وآمنة وذكية. وتشمل السيارة أيضاً فتحة سقف بانورامية واسعة بمساحة 1.1 متر مربع لتمنح الركاب المزيد من الإضاءة الطبيعية خلال الرحلات.

وتم تزويد طراز «جيتور X70 بلس» الجديد كلياً بمحرك تيربو سعة 1.6 لتر بقوة 197 حصاناً، وناقل حركة ثنائي القابض بسبع سرعات لتغيير التروس بشكل سلس ولضمان قيادة فعالة. ويتميز الطراز الجديد بهيكل أنيق يبلغ طوله 4749 ملم، ومقصورة قيادة فسيحة ومريحة بعرض 1900 ملم، وقاعدة عجلات بطول 2745 ملم، ما يوفر مساحة كبيرة للجلوس وتجربة مريحة للسائقين والركاب.

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