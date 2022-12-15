مرسيدس تكشف خطتها لاحتلال المركز الأول في إنتاج السيارات الكهربائية

المصدر: د ب ا

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قالت شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية مرسيدس بنز إن العديد من مصانعها ستزيد إنتاجها من مكونات السيارات الكهربائية اعتبارا من 2024 في إشارة إلى رغبتها في احتلال المركز الأول في إنتاج السيارات الكهربائية على حساب شركة تسلا الأمريكية التي تحتل المركز الأول حاليا.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة القول إن مصانع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في كامينتس وبرويهل بألمانيا وبكين في الصين ستبدأ إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية إي.كيو اعتبارا من 2024.

كما ستبدأ مصانع الشركة في أونتر أورخايم بألمانيا وسيبيس في رومانيا وبكين في الصين زيادة إنتاجها من المحركات الكهربائية اعتبارا من 2024.

وقال يورج بورتسر مدير الإنتاج في مرسيدس إن الطلب على السيارات الكهربائية آخذ في الانتعاش.

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