إطلاق «إم جي آر إكس 5» الجديدة كلياً في أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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تواصل «إنتر إيميرتس موتورز»، إحدى شركات علي وأولاده القابضة والموزع الرسمي لشركة «إم جي موتور» في الإمارات، اكتساب مزيد من الزخم في أعقاب الإطلاق الأخير لمركبة «إم جي آر إكس 5» الجديدة كلّياً للعام 2023.

تم تصميم هذه المركبة الجديدة لتوفر جميع المتطلبات التي يتوق إليها عشاق السيارات المندفعين بحب الفضول والمغامرة، وهي تعتبر من المركبات المتعددة الاستخدامات وعالية التحمل والرياضية التي تمنح تجربة قيادة ممتعة وفريدة.

وتتوفر المركبة الآن في ثلاثة طرازات في جميع أنحاء الإمارات وتتضمن 22 عنصراً تصميمياً محسناً، وثمانية تحديثات متعلقة بالأداء و25 تحديثاً إعدادياً، وهي بالتالي مصممة لتوفير تجربة سفر تتميّز بكونها صحية ومريحة، آمنة وفعالة، ذكية ومتصلة. ومن شأن وصول مركبة الـ SUV الأحدث من «إم جي» أن تساعد على تعزيز موقع العلامة التجارية ضمن المراكز الستة الأولى بين مصنِّعي السيارات في منطقة الشرق الأوسط.

وتستفيد المركبة من أحدث التقنيات عبر طرح الجيل الثاني من محرّك Net-blue العامل بوقود البنزين، وهو يوفر المزيد من القوّة مع مستويات أعلى من الكفاءة. ويولّد محرّك 1.5T عالي الضغط بالحقن المباشر والشحن التوربيني طاقة تبلغ 171 حصاناً مع عزم أقصى قدره 275 نيوتن - متر، وذلك بزيادة بارزة نسبتها 10 % أكثر من المحرك الذي سبقه، وهو ما يدفع الطراز الجديد إلى سرعة قصوى تصل إلى 190 كلم/س.

بينما يبلغ مستوى كفاءة استهلاك الوقود 6.8 ليترات/100 كلم. ويتم تزويد كل الطرازات بعلبة تروس مبتكَرة مزدوجة القابض من 7 سرعات لإتاحة التبديلات الأنعم والأكثر فعالية بين التعشيقات بالإضافة للاعتمادية المثلى.

واستلهم مصممو المركبة من ذكاء وأصالة التصاميم المنزلية لابتكار مقصورة داخلية تتميّز بكونها طبيعية ومريحة بالفعل. وتتميّز المقصورة المصمَّمة جمالياً بكونها تحوي الكثير من المواد الناعمة لضمان الراحة التامّة للركّاب خلال رحلتهم. وتتضمّن لوحة العدّادات الوسطية شاشة لمس عمودية عالية الوضوح (HD) وعالية التقنية حجم 14.1 بوصة، وهي تطفو للأعلى وفوق لوحة العدّادات المُعاد تصميمها.

كما هناك مقبض تبديل السرعات المتناغم مع طبيعة عمل اليد والذي لن يبدو غريباً لو جرى استخدامه في مركبة فضائية، بينما مسند الأذرع الوسطي يتوازى بمستواه مع مساند الأذرع في الأبواب، مما يضمن تصميماً مريحاً وملائماً للجسم بشكل يشبه أكثر الصوفا المريحة. وتتوزّع في المركبة العديد من مناطق التخزين، كما يوجد شاحن لاسلكي للهاتف الجوّال ضمن الطرازات بفئات التجهيزات الأعلى.

وقال توم لي، المدير التنفيذي لعمليات (إم جي موتور) في الشرق الأوسط، «ترتكز شعبية (إم جي) في المنطقة بشكل كبير على الطلب الذي تشهده مركباتنا من فئة الـ SUV رائعة القيمة، ونحن نتوقّع بأن تعزز المركبة الجديدة الطلب أكثر. فهي ستوفر ذلك الجمع الجذّاب جداً بين السعر التنافسي، ومستويات التجهيزات الرائعة والتصميم الملفِت للنظر، والتي أصبحت طرازات (إم جي) الجديدة معروفة بها بين أوساط عملاء السيارات في الشرق الأوسط.

من جهته، قال محمد الظاهري، المدير التنفيذي لشركة علي وأولاده القابضة، قسم السيارات: على مدار العام الماضي، كان هدفنا يتمثل في إعادة تقديم علامة»إم جي«التجارية للأشخاص المقيمين في دولة الإمارات، ويُعدّ الإطلاق الناجح للمركبة بمثابة شهادة على رؤيتنا لمصنع السيارات في المنطقة. ونحن نسعى باستمرار إلى تلبية التوقعات والطلب من خلال تزويد عملائنا بقيمة استثنائية في كل نقطة اتصال.

نتيجة لذلك، نحن نخطط لمواصلة افتتاح المزيد من معارض السيارات ومراكز الخدمة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار التزامنا الوطني تجاه العملاء.

وقال هشام الصحن، المدير العام لشركة «إنتر إيميرتس موتورز» احدى شريكات علي وأولاده القابضة: بالنظر إلى أن المركبة الجديدة تعتبر واحدة من أفضل مركبات الـ SUV في المنطقة، فنحن نفخر وتعزيز نمو علامة»إم جي«التجارية بشكل أكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

إن الطلب القوي وانطباع العملاء المتميز حول الأشخاص الذين لا يحظون فقط بفرصة الاستمتاع بأداء مركبات(إم جي) القوي، بل أيضاً بدعم ما بعد البيع المقدم في مرافقنا المنتشرة في جميع أنحاء الإمارات، يلعب دوراً بارزاً في تعزيز نمونا داخل المنطقة. وفي إطار سعي «إنتر إيميرتس موتورز» الدؤوب لتزويد جميع عشاق السيارات بخدمة لا مثيل لها، فإنه من دواعي سرورنا توسيع نطاق عروض سياراتنا لجذب الأفراد من جميع الأعمار ومختلف أنماط الحياة.

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