«إنفينيتي كيو إكس 60».. عائلية بامتياز

المصدر: دبي - البيان

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نجح الصانع الياباني «إنفينيتي» في وضع الطراز الجديد «كيو إكس 60» الجديدة كلياً بمقصورتها الكروس أوفر الفاخرة، التي تشكل انطلاقة حقبة جديدة من «إنفينيتي»، في مكانة متميزة، ضمن السيارات العائلية بامتياز الجديدة كلياً.

تمتاز السيارة بجاذبيتها ومظهرها الخارجي الأنيق، الذي ينعكس على شخصية سائقها تلقائياً، وتم تصميمها بعناية واهتمام بأدق التفاصيل، كما أضفى استخدام الجلد الأصلي شبيه الأنيلين والحواف الخشبية مفتوحة المسام جمالية خاصة عليها، ما يزيد مميزات هذه السيارة المتعددة الاستخدامات، ويجعلها جاهزة للمنافسة مع أفضل السيارات في فئتها.

كما يتمتع هذا الطراز بالعديد من الميزات التقنية الأكثر تقدماً منذ طرح الجيل الثاني، حيث أضيفت إليه شاشة مركزية، تعمل باللمس بمقاس 12.3 بوصة تقدم الكثير من الخدمات، وتتكامل لاسلكياً مع نظامي «أبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو».

وتمتلك السيارة العديد من الخصائص، أبرزها التحكم الأوتوماتيكي ثلاثي المناطق في درجة حرارة المقصورة، إلى جانب أنظمة أخرى تتعلق بضمان السلامة للجميع، كتخفيف حدة الاصطدام الأمامي، والفرملة التلقائية الخلفية، كما تمتاز بقدرتها على استيعاب عدد كبير من المرافقين مع توفير أعلى قدر من الحماية والأمان لهم.

وتُعتبر السيارة الخيار الأنسب للعائلات، وذلك لاتساعها، وتزويدها بناقل حركة من تسعة مستويات للسرعة، لتعزيز خاصية الاقتصاد في استهلاك الوقود أثناء القيادة على الطرق السريعة، كما يمكن لسائقها الاستمتاع بخاصية التسارع السلس مع ضمان عدم وصول الضجيج إلى مقصورتها، ما يضمن له تجربة قيادة هادئة وممتعة في جميع الأوقات.

ولم تكتفِ «إنفينيتي كيو إكس 60» بتقديم كل المميزات السابقة، بل وفرت مختلف عوامل الراحة، فبعد يوم طويل ومرهق في العمل، يمكن للسائق أن يستمتع بخاصية التدليك لتهدئة وتنشيط عضلات الظهر لأية مدة زمنية من الرحلة، كما تتيح هذه السيارة تجربة سمعية ترفيهية فريدة من نوعها عند تشغيل الأغاني والمقطوعات الموسيقية من القوائم المختارة، وذلك مع وجود النظام الصوتي BOSE المكون من 17 سماعة، ما يوفر أعلى درجات الراحة والمتعة.

وإضافة إلى هذه المواصفات العائلية الاستثنائية، تشتمل السيارة على مقاعد أمامية قابلة للتعديل كهربائياً ومزودة بنظام للتهوية، والمقاعد المنزلقة للصف الثاني، والمقاعد القابلة للإمالة في الصفين الثاني والثالث، وتعد هذه السيارة واسعة بما يكفي لتناسب الأرجل الطويلة، مع وجود صف ثالث يمكن الاستفادة منه عند طيه لحمل المزيد من المستلزمات للرحلات العائلية، كما توجد مجموعتان كاملتان من وصلات الربط «أيزوفيكس» لسلامة الأطفال في الصف الثاني، لتأمين مقاعدهم بطريقة بسيطة ومباشرة.

ويقدم نظام «بروبايلوت أسيست» من إنفينيتي عدداً من وسائل المساعدة المتقدمة للسائق، ليكون بذلك أحد أكثر العناصر جاذبية في السيارة، وهناك العديد من الميزات الاختيارية، بما في ذلك شاشة العرض الأمامية بمقاس 10.8 بوصات، التي تقدم المعلومات للسائق أثناء القيادة، وزودت السيارة بمجموعة من العدادات الرقمية، التي تبقي السائق على اطلاع على مختلف ظروف القيادة، مع نقطة الاتصال بشبكة «واي فاي» المتاحة للجميع على متن السيارة، إضافة إلى شاحن الهاتف الذكي اللاسلكي.

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