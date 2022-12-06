«الفطيم للسيارات» تحتفل بمرور عام على إطلاق خدمة جديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات عن احتفالها بمرور عام على إطلاق «MOOV by Al-Futtaim»، الخدمة المبتكرة لتأجير السيارات والتي توفر أفضل حلول التنقل المرنة. وحققت الخدمة منذ إطلاقها نتائج متميزة، لتنجح الشركة في استقطاب الزبائن العصريين والشغوفين بالتكنولوجيا في الإمارات.

وتُعد المجموعة أولى الشركات التي توفر خدمة تأجير سيارات قائمة على الاشتراك في الدولة، لتحقق معدل نمو متميزاً بلغ 49% على أساس شهري وزيادة بنسبة 35% في أسطولها بعد عام واحد على إطلاق هذه الخدمة. ويمثل نجاح الخدمة مؤشراً إلى ثقة الزبائن المتزايدة بنمط التسوق الإلكتروني بالكامل، فضلاً عن التوجه المتزايد للاستفادة من جميع مزايا القيادة من دون تحمل أعباء شراء السيارة وإجراء أعمال الصيانة لها.

وتتيح الخدمة للزبائن استئجار السيارة التي يفضلونها مدة تتراوح بين شهر واحد و18 شهراً، وتشمل رسوم الاشتراك والتأمين والصيانة وخدمات المساعدة على الطريق. وحظيت الخدمة بثقة كبيرة لدى الزبائن باحتسابها عملية تتمتع بالشفافة الكاملة، إذ يسددون المبالغ المطلوبة من دون أي تكاليف إضافية أو غير متوقعة، فضلاً عن كونها الخدمة الرقمية المبتكرة الأولى التي توفر إمكان استئجار سيارات هايبرد في الإمارات.

وأطلقت مجموعة الفطيم للسيارات الخدمة في نوفمبر 2021 لتوفر لزبائنها السلاسة والمرونة وراحة البال، وتحقق نمواً كبيراً مع تسجيل أكثر من 4 آلاف عملية تأجير في جميع أنحاء الدولة، بمعدل استخدام 92% وزيادة بنسبة 25% في الطلب على سيارات هايبرد. وتُظهر تلك الأرقام النمو غير المسبوق الذي حققته المجموعة في قطاع تأجير السيارات، ما يعزز النتائج الإيجابية التي يحققها منهجها في التحول الرقمي.

وقال خطيب بلخودجة، مدير قسم التسويق لدى مجموعة الفطيم للسيارات: نحرص على تقديم عروض متميزة احتفالاً بمرور عام على إطلاق خدمة MOOV بما يتناسب مع تطلعات زبائننا، إذ أصبحنا الخيار المفضل لدى المشتركين بفضل ثقتهم بخدماتنا التي توفر تجربة تنقل مرنة وسهلة ومن دون أي رسوم إضافية، ومنتجنا الرقمي بالكامل، إذ يُعد موظف MOOV الذي يقوم بتسليم الزبون السيارة العنصر البشري الوحيد في هذه العملية. وتقديراً منا لثقتهم الكبيرة بخدماتنا، قررنا إقامة فعالية استثنائية تعكس تجارب القيادة الشخصية والرقمية مع خدمة MOOV، والتي تتسم بالمشاركة والحرية والمتعة. وشهدت الفعالية احتفال المشتركين عبر مجموعة من عروض الأداء وعرض الضوء والدخان، إلى جانب مشاركة تجارب المأكولات والمشروبات، والاستمتاع بالتواصل في مساحة مريحة وتقنيات الواقع الافتراضي.

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