قطعة ثمنها 393754 دولاراً .. ارتفاع أسعار قطع غيار سيارات بوغاتي الفارهة

المصدر: د ب ا

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إذا كنت واحدا من أثرى أثرياء العالم الذين يقودون السيارة طراز بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300 بلس، فلن تحتاج للشعور بالقلق كثيرا بشأن العثور على قطعة غيار صغيرة لإصلاح السيارة.

أما إذا لم تكن كذلك فعليك أن تشعر بالقلق من التكلفة الكبيرة لإصلاح هذه السيارة باهظة الثمن والتي تكفي لكي تصيب صاحب السيارة بأزمة قلبية.

ويعرض موقع بيع قطع غيار السيارات عبر الإنترنت بارتس فور يو.إس.إيه بيع الجزء الأمامي للسيارة بوغاتي شيرون سوبر سبورت 300 بلس مقابل 393754 دولارا.

هذا العرض يشمل مكونات الغطاء بما في ذلك الشفة الأمامية وواقي الجانبين الأيمن والأيسر وغطاء المحرك الأمامي، وكلها مكونات جديدة وأصلية.

والحقيقة أن هذا المبلغ يكفي في حد ذاته لشراء سيارة فارهة جديدة من طرز أخرى.

في الوقت نفسه يبلغ سعر مقدمة السيارة بوغاتي شيرون العادية أقل من هذا الثمن بنحو 80 ألف دولار، في حين يصل سعر مقدمة الغطاء بما في ذلك الشبكة الأمامية حوالي 78750 دولارا.

ويبلغ سعر بيع السيارة بوغاتي شيرون في الولايات المتحدة حوالي 3 ملايين دولار، ولذلك فإن سعر قطع الغيار لا يعتبر كبيرا جدا بالنسبة لهؤلاء الذين يستطيعون شراء السيارة ودفع ثمنها الباهظ.

في المقابل يصل سعر غطاء محرك السيارة ماكلارين 720 حوالي 9842 دولارا وغطاء محرك السيارة أستون مارتن دي.ي.إكس 4920 دولارا فقط.

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