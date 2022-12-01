بسعر 1.28 مليون يورو .. براجا التشيكية تطلق سيارة فائقة القوة بمحرك بنزين

المصدر: د ب ا

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أطلقت شركة صناعة السيارات التشيكية القديمة والتي لا يسمع عنها الكثيرون براجا سيارة فائقة القوة تركز على حلبات السباق وتعمل بمحرك بنزين ستسعد عشاق محركات الاحتراق الداخلي.

تعمل السيارة الجديدة بوهيما بمحرك بنزين دون أن يكون هناك خطة لإطلاق فئة تعمل بالمحركات الكهربائية وبطاريات الخلايا. وتستخدم السيارة محرك سعة 8ر3 لتر من عائلة نيسان جي.تي-آر بقوة 700 حصان.

في الوقت نفسه فإن تصميم القمرة الداخلية للسيارة على غرار سيارات السباق لا يسمح بوجود راكب واحد مع السائق إلا من خلال ترتيب معين للمقاعد.

وبالنسبة للهيكل ومصدر الطاقة فيها، فإنه يتم استخدام أفضل الخامات لإنتاج السيارة المنتظر طرحها للبيع للجمهور خلال العام المقبل بسعر 28ر1 مليون يورو.

تشتهر براجا في دوائر سباقات السيارات، لكن السيارة بوهيما تعتبر أول سيارة تنتجها الشركة ويسمح لها بالسير على الطرق العادية وليس داخل حلبات السباق، منذ سياراتها براجا ليدي التي طرحتها عام 1947.

وقامت شركة ليتشفيلد البريطانية المتخصصة في تعديل وتحسين السيارات بتعديل السيارة بوهيما لزيادة موثوقيتها وقوتها بما في ذلك تزويدها بوحدتي تربو لزيادة قوة المحرك.

ويحصل محرك بوهيما على الهواء من خلال أنابيب تيتانيوم تتجه مباشرة من وحدتي التربو إلى أنابيب العادم وهو ما يؤدي إلى صوت قرقعة حادة من المحرك أثناء السير.

وتعتزم براجا إنتاج 20 سيارة بوهيما سنويا اعتبارا من العام المقبل في مصنع الشركة بجمهورية التشيك.

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