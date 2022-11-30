السعودية تؤسس مصنعاً للسيارات الكهربائية

المصدر: (الرياض - د ب أ)

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أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية السعودية، أمس، أنها أبرمت اتفاقية مع شركة (سير) أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، وذلك لشراء الشركة أرضاً بقيمة 359 مليون ريال (95 مليون دولار) لاستخدامها لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد على مليون متر مربع في الوادي الصناعي، وبالقرب من ميناء الملك عبدالله على البحر الأحمر.

وتعتزم شركة سير تنفيذ مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة «فوكسكون» لتصنيع مجموعة متنوعة من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذات التقنيات المتطورة، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال 2025 في منشأة سير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

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