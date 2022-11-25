«فورد» تستدعي 634 ألف سيارة لمشكلات فنية

المصدر: ميشيجان - د ب أ

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قالت شركة فورد موتور الأمريكية، إنها استدعت 634 ألف سيارة رياضية متعددة الأغراض في جميع أنحاء العالم بسبب مخاطر الحريق جراء تصدعات محتملة في حاقنات الوقود، وستحث أصحابها على فحص سياراتهم.

وذكرت الشركة أن الاستدعاء يشمل موديلات ما بين 2020 إلى 2023 من سياراتي «برونكو سبورت» و«إسكيب» الرياضيتين متعددتا الأغراض، بما في ذلك العديد من السيارات التي تم استدعاؤها في أبريل لأن غلاف حاجز الوقود يمكن أن يتصدع ويحدث تسرباً قد يتسبب في حريق بالمحرك.

وذكرت إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة أن المركبات التي تم إصلاحها بموجب الاستدعاء السابق ستظل بحاجة إلى الاستدعاء الجديد للإصلاح.

وقالت فورد إنه عندما تعمل محركات السيارات الرياضية متعددة الأغراض التي تغطيها أحدث عملية استدعاء، يمكن أن يتسبب حاقن الوقود المتصدع في تراكم الوقود أو بخار الوقود بالقرب من الأسطح الساخنة، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق تحت غطاء المحرك.

وبمجرد أن تصبح الإصلاحات متوفرة سيقوم التجار بتحديث برنامج السيارة لاكتشاف ما إذا كان حاقن الوقود متصدعاً وإظهار رسالة على لوحة القيادة لتنبيه السائقين. ويغطي الاستدعاء حوالي 520 ألف سيارة في الولايات المتحدة وحوالي 114 ألفاً في دول أخرى.

وقالت الشركة، إن لديها إجمالي 54 بلاغاً بشأن حدوث حرائق في مركبات بسعة 1.5 لتر تحت غطاء المحرك، بما في ذلك أربعة تضمنت تصدع حاقنات وقود. ومن المحتمل أن يكون سبب حوالي 13 آخرين هو تسرب في حاقن الوقود. ولا توجد وفيات مرتبطة بالاستدعاء.

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