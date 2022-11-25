عرض سيارة أسطورية لـ «جاكوار» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تستعد «جاكوار كلاسيك» لعرض طرز «جاكوار C-Type» و«D-Type» التاريخية، خلال النسخة الثانية من فعالية إحياء سباق الجائزة الكبرى التاريخي في دبي أوتودروم. وخلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 نوفمبر، ستتاح فرصة نادرة وفريدة من نوعها أمام عشاق السيارات الكلاسيكية ورياضة السيارات، للتعرف عن كثب واستكشاف سيارتين من أكثر سيارات السباق شهرة من جاكوار، وفي الوقت نفسه المشاركة في المهرجان الاحتفالي بالعصر الذهبي لرياضة السيارات.

وتُعتبر «جاكوار C-Type» واحدة من أكثر السيارات شهرة في تاريخ سباقات جاكوار المبهرة، والتي قادها أبرز السائقين في تاريخ المنافسات ورياضة السباقات، إذ تتميز هذه السيارة بالإضافة إلى شكلها الانسيابي الرائد بوزنها الخفيف الذي حقق فوزاً ساحقاً محطماً الأرقام القياسية، في أولى تجاربها في سباق التحمل لومان 1951.

ولعل أبرز ما يميز «C-Type»، قوتها المصممة حسب الطلب. ولقد أسهم أداء المحرك الذي لا يُضاهى، والتصميم المتطور والخالد، والتصميم الداخلي الثابت، وأخيراً تقنية أقراص الفرامل، بشكلٍ كبير في انتصاراتها العديدة في السباقات.

أما «D-Type» فتمثل النجاح الرياضي والريادة في مجال التصميم المميز والرائع، الذي سيجذب زوار الفعالية. وقد تم صنع وإطلاق أول طراز منها في عام 1954، حيث شكل الابتكار الذي ميّز هذه السيارة سابقة في عصره، الأمر الذي يؤكد على قيمتها الحالية التي تُقدر بأكثر من 1.75 مليون جنيه إسترليني.

وقال سلمان سلطان، المدير الإقليمي للعلاقات العامة وإطلاق المنتجات في جاكوار: «يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة لعرض أبرز وأكثر طرز جاكوار شهرةً في هذه الفعالية. يُعد هذا المهرجان بمثابة آلة زمنية تتيح لنا إعادة مركباتنا الأسطورية C-Type و D-Type، وتسليط الضوء على إرثها وسجلها الحافل الذي يزيد على 70 عاماً. ويجسد هذا الحدث، الذي يُقام في بلدٍ ومنطقة تتميز باهتمامها الكبير وشغفها الاستثنائي بكل ما يتعلق بعالم السيارات، فرصة رائعة حقاً بالنسبة لنا لجمع عشاق جاكوار معاً».

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