«مرسيدس-بنز» تختار أبوظبي لعرض «Concept EQG» الكهربائية للمرة الأولى في الشرق الأوسط

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقوم شركة «الإمارات للسيارات»، الوكيل العام المعتمد لسيارات «مرسيدس-بنز» في أبوظبي، بتقديم عرض أوّلي مشوّق لنسخة كهربائية بالكامل من سلسلة الطرازات الأسطورية المخصصة لكل الدروب، وهي مركبة Concept EQG النموذجية.

يجري عرض هذه المركبة النموذجية للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بعدما كان عشاق السيارات قد لاحظوا وجودها على حلبة مرسى ياس خلال جائزة أبوظبي الكبرى 2022، قبل أن يبدأ عرضها بشكل خاص في صالة شركة الإمارات للسيارات لغاية 24 نوفمبر الجاري.

وقال أحمد عبدالجليل الفهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الفهيم، التي تنضوي تحت مظلتها شركة الإمارات للسيارات: «يشرفنا جداً في شركة الإمارات للسيارات أن نقوم بعرض مركبة مرسيدس-بنز نموذجية للمرة الأولى في الشرق الأوسط. فهذا الطراز الرائع يمثل مستقبل مرسيدس-بنز، وهو يتماشى تماماً مع سعينا المستمر لمنح العملاء مجموعة أشمل دائماً من المركبات الكهربائية».

وتقدّم مرسيدس-بنز مع Concept EQG النموذجية تجسيداً فعلياً يسبق الإنتاج لنسخة كهربائية بالكامل من طرازها الأيقوني متعدد الاستعمالات للدروب الوعرة. وتجمع هذه المركبة النموذجية من الناحية البصرية بين المظهر الملفت الذي لا تخطئه العين لفئة G-Class مع عناصر تصميمية مختارة نمطية في الطرازات الكهربائية بالكامل من مرسيدس، وذلك باعتبارها عناصر أساسية معاكسة. أما خصائص الدفع الرباعي (4x4) الملازمة لعلامة G، والتي لطالما أرست معايير أعلى باستمرار، فلن تجد مكانها البارز في عصر التنقل الكهربائي فحسب، بل سيتم تطويرها أكثر في بعض النواحي. وبالتالي، توفر Concept EQG النموذجية نظرة واعدة عما ستكون قادرة على القيام به مركبة مرسيدس-بنز من فئة G-Class مع نظام دفع كهربائي ببطارية.

ويبدو الشكل الخارجي لمركبة Concept EQG مألوفاً، وذلك ليس فقط بسبب الأضواء الأمامية الدائرية النمطية. فبدل الشبك الأمامي للمبرد، كما هو الحال في النسخ العاملة بأنظمة الدفع التقليدية، تحوي هذه النسخة الكهربائية بالكامل شبكاً متكاملاً للمبرد باللون الأسود الداكن، وضمن لوحة الشبك الأسود هذا، تتألق النجمة المنارة مع أثر ثلاثي الأبعاد. وحولها، يبرز النمط المتناغم من المربعات المدورة (نمط المربعات المدورة) باللون الأزرق المعروف في طرازات EQ من مرسيدس-بنز، مما يولّد رابطاً بصرياً واضحاً. ويلتف شريط منير بالكامل حول اللوحة السوداء، والذي إلى جانب الدوائر المنارة بالأبيض ضمن وحدات المرايا الخارجية، يكمل رسومات الإنارة النهارية الجارية للأضواء الأمامية.

وتحوي Concept EQG النموذجية عجلات من سبائك الألمنيوم المصقول حجم 22 بوصة ذات تصميم حصري. وعوضاً عن الغطاء الاعتيادي للعجلة الإضافية، هناك صندوق قابل للقفل مع إضافات منارة بالأبيض على الباب الخلفي، والذي يعكس تصميمه علبة جدارية. ويُمكن استخدامه على سبيل المثال لا الحصر لتخزين سلك الشحن على مسافة قريبة من الاستعمال.

بدوره، قال محمد غازي المومني، مدير عام شركة الإمارات للسيارات: «تبقى فئة G-Class من بين أفضل الطرازات مبيعاً لدى مرسيدس-بنز وشركة الإمارات للسيارات، ونحن متحمسون لأن نكون سائرين على الدرب الصحيح لجلب هذا الطراز المستقبلي الكهربائي النموذجي لصالح عملائنا»

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز