«نيسان زد 2023» الجديدة كلياً تصل إلى أسواق الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أزاحت «نيسان» الستار لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط عن «نيسان زد 2023» الجديدة كلياً التي حازت على إعجاب هواة طراز «زد» بالتحديد بفضل تصميمها وتكنولوجيّاتها الجديدة. جرت فعاليّة الإطلاق بمشاركة من كبار الشخصيات في دبي، بحضور سفير علامة «نيسان» والمسؤول الأول عن تطوير أحدث طرازات «زد»، هيروشي تامورا.

وتعكس السيارة شغف العلامة التجارية والتزامها بتعزيز متعة القيادة، حيث تواصل تسليط الضوء على تميّز الأداء الياباني منذ عام 1969. واكتسبت السيارة الرياضية منذ طرحها العالمي لأول مرة على الإطلاق قبل أكثر من 50 عاماً سمعة لافتة من حيث القوة، والأداء، ومتعة القيادة وتوفّرها بأسعار تنافسيّة.

وتُعتبر السيارة الجديدة كلياً التي يمتدّ تاريخها لأكثر من 50 عاماً النسخة الأقوى من الطراز حتى الآن، حيث تولّد 400 حصان وتمتاز بتصميم ارتكز على آراء سائقي السباقات الأسطوريين ليوفّر تجربة قيادة ممتعة. وقد زوّدت السيارة بناقل حركة يدويّ من 6 سرعات مع قابض EXEDY عالي الأداء وعمود تشغيل مركّب من ألياف الكربون، أو بناقل حركة أوتوماتيكيّ جديد كلياً من 9 سرعات.

واستضاف تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط، الفعالية التي تضمّنت أيضاً متحف «نيسان زد» المؤقّت الأول في العالم، حيث تم اصطحاب الحاضرين في رحلة عبر الزمن لاكتشاف مسيرة تطوّر السيارة الرياضية على مرّ العقود مع تسليط الضوء على إرثها الياباني العريق.

وقال تييري صباغ: تعدّ «نيسان زد» رمزاً للسيارة المحبوبة في الشرق الأوسط وجزءاً لا يتجزأ من مجموعة طرازاتنا المميزة في المنطقة، ويسعدنا طرح هذا الطراز الأحدث في المنطقة بحضور شركائنا وعملائنا الأوفياء من كافة أنحاء المنطقة، والذي ينطلق من شعار علامتنا التجارية المتمثّل بالابتكار المتميّز، فقد تخطّى كلّ جيل من هذا الطراز العريق المعايير المتعارَف عليها في قطاع السيارات وجذب عدداً أكبر من العملاء الراغبين في خوض تجارب قيادة مشوّقة. وليست «نيسان زد» سوى شهادة أخرى على التزامنا بتقديم سيارات أكثر أماناً واتصالاً ومتعة في القيادة انطلاقاً من ثلاث ركائز أساسية تجمع بين التراث والتصميم والتشويق.

من جهته، قال هيروشي تامورا، أحد أبرز الخبراء في مجال السيارات والذي يتمتع بعقود من الخبرة في العمل مع فريق تطوير طرازات «نيسان زد»، والذي قاد فريق عمل تطوير الجيل السابع من السيارة: تُعتبر «نيسان زد» عنصراً أساسياً من هويّتنا كشركة منذ أكثر من 50 عاماً، ويعدّ طراز الجيل السابع الجديد كلياً ثمرة الجهود اللافتة لفريق العمل الذي يفتخر بمشاركة ما توصّل إليه في تطوير هذه السيارة الرياضية الشهيرة مع الأجيال الحالية والمستقبلية من عشّاق القيادة الذين يجدون في «نيسان زد» الجديدة كلياً مزيجاً متقناً يجمع بين الحداثة والتراث، فهي مستوحاة من الطرازات السابقة، وتعزز الرابط الذي نشأ بين الإنسان والآلة وميّز «نيسان زد» عن سواها على مدى أكثر من نصف قرن.

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