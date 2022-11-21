إقامة الدورة الثانية لمعرض ومؤتمر المركبات الكهربائية بأبوظبي 29-31 مايو 2023

المصدر: أبوظبي - البيان

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تم الإعلان عن إقامة الدورة الثانية من معرض ومؤتمر المركبات الكهربائية (EVIS)، برعاية معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 29-31 مايو 2023.

وأقيمت الدورة الأولى في مايو الماضي وحققت بداية ناجحة ومهمة، حيث شارك فيها أكثر من 80 متحدثاً من 25 دولة وتبادلوا الخبرات وأفضل الممارسات، وليشكل بذلك الحدث منصة رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما يتضمنه من معرض، ومؤتمر، وجلسات تقنية مفتوحة، ومنصة لتبادل الخبرات والنقاشات وغيرها الكثير.

وقال المهندس ناصر البحري، رئيس اللجنة المنظمة: الهدف الأساسي من الحدث هو تعزيز انتقال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى استخدام المركبات الكهربائية، مع إنشاء منصة رئيسية للشركات المختصة بهذه الصناعة سواء كانوا صناع سياسات أو مصنعين أو تجاراً أو باحثين أو مستثمرين، حتى يشاركوا الفرص والتحديات وأفضل الممارسات والاستراتيجيات للمضي قُدماً بهذا الانتقال.

ويُعد الانتقال إلى استخدام المركبات الكهربائية ضرورة أساسية، حيث تسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكثر من 10% من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة، ولذلك تأخذ المنطقة هذا التحدي المناخي على محمل الجد وتستضيف أكبر ملتقى عالمي هو قمة المناخ لمدة عامين، الأولى (COP27) عُقدت بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، والثانية (COP28) ستعقد بدبي في نوفمبر 2023.

وأضاف: يستهدف الحدث كذلك عرض الفرص الجديدة في صناعة المركبات الكهربائية ورفع مستوى الوعي بها بين المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، حيث توفر هذه الصناعة فرصاً مهمة مثل تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات ومحطات الشحن وإعادة التدوير وتوفير خدمات إعادة الشحن وغيرها الكثير. وستعمل الدورة الجديدة على تقديم إضافة من خلال التركيز على مصادر الوقود البديلة الأخرى مثل الهيدروجين ونماذج المركبات الأخرى مثل المركبات التجارية وسيارات الدفع الرباعي.

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