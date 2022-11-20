4 أسباب وراء ارتفاع صوت سيارتك

المصدر: وكالات

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يميز بعض محبي السيارات كل طراز من صوت محركه ويعد هذا العنصر من أهم أسباب التشبث بالاحتراق الداخلي ورفض البعض للسيارات الكهربائية، بينما قد ترتفع أصوات المحركات في بعض الأحيان لتسبب ضجيجاً ملحوظاً عند وجود مشاكل معينة.

وتالياً أهم الأعطال التي يمكن أن تسبب ارتفاع صوت المحرك:

تأثر جودة زيت المحرك

يتواجد زيت المحرك لحماية الأجزاء المعدنية وتجنب احتكاكها ببعضها البعض وعند السير به لمسافة فوق الموصى بها، يمكن أن تتأثر لزوجته وجودته وقدرته لتأدية الدور المطلوب ما يؤدي لارتفاع صوت المحرك.

تلف "مخرج العادم"

في بعض الأحيان، يمكن أن تتعرض علبة "مخرج العادم" الشكمان للثقب نتيجة لاصطدام أسفل السيارة بمناطق مرتفعة غير ممهدة على سبيل المثال ما يؤثر على طريقة خروج العادم من السيارة ويرتفع صوتها كما قد يرفع استهلاك الوقود.

انخفاض مستوى زيت ناقل الحركة

يعمل زيت ناقل الحركة ما يعرف بـ"زيت الجير" لتأدية وظيفة مشابهة لزيت المحرك ما يمكن أن يعرض التروس للاحتكاك والتلف، يمكن أن يتسبب ذلك في ظهور ضجيج ملحوظ.

انتهاء عمر قواعد المحرك

قد يظهر صوت "متقطع" ملحوظ عند تعرض قواعد المحرك للاهتراء والتي تحتوي على أجزاء مطاطية لتحمل ضغط المحرك ومناطقه المتحركة.

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