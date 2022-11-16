«هيونداي» على أعتاب إطلاق «باليسيد 2023» في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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تستعد السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الشهيرة «هيونداي باليسيد 2023»، للظهور الأول المرتقب في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لإطلاقها في أسواق المنطقة.

وتوفر السيارة الجديدة عناصر تصميم داخلية وخارجية محدثة تبعث راحة وأماناً بشكل غير مسبوق، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة السائق المتقدمة. وستصل «باليسيد» الجديدة إلى صالات عرض موزعي هيونداي في المنطقة نهاية هذا العام.

تم تحسين تصميم «باليسيد 2023» بعناية ليعكس الريادة والإحساس بالفخامة لشكل الشبك، الذي أصبح الآن أكثر اتساعاً، يعكس الشكل المتوالي شكل درع حدودي قوي.

وتظهر هوية التصميم ملحوظة في نظام الإضاءة الأمامي الجديد الذي يتميز بمصابيح LED مركبة متصلة رأسياً، مما يشكل إطاراً حاد الحواف للشبكة.

من الجانب، عجلات جديدة بقياس 20 بوصة مع مظهر جديد متدفق متعدد الأضلاع. يعزز أيضاً الصورة القوية، تفاصيل الشد الجديدة على عنصر اللوحة الأمامية السفلية. تم تحسين تصميم باليسيد الجديدة بعناية لتعكس الريادة والإحساس بالفخامة لشكل الشبك، الذي أصبح الآن أكثر اتساعاً، يعكس الشكل المتتالي شكل درع حدودي قوي.

وتأتي السيارة الجديدة الآن بالعديد من مستجدات الراحة والرفاهية للسائقين والركاب. مقعد السائق Ergo الجديد، والذي تم تصميمه لتوفير الراحة والمساعدة في تقليل التعب أثناء القيادة الطويلة. يتمتع ركاب الصف الثاني الآن براحة معززة مع مساند رأس مجنحة إضافية وتهوية للمقاعد لمزيد من الراحة.

ميزة تقنية ذكية أخرى تهدف إلى توفير مزيد من الراحة للسائق، وهي مرآة الرؤية الخلفية «الرقمية المركزية» ذات الشاشة الكاملة، والتي تستخدم كاميرا الرؤية الخلفية للسماح للسائق بالرؤية بوضوح خلف باليسيد الجديدة دون عوائق الركاب أو البضائع. وتتميز الشاشة الكبيرة مقاس 12 بوصة التي تتمحور حول المستخدم بالعديد من التطبيقات والوظائف، بما في ذلك إمكانية الاتصال بالهاتف الذكي وقدرات النسخ المتطابق.

وينقل التصميم الداخلي للسيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الرائد والموجه نحو العائلة جواً من الاسترخاء والراحة، مما يخلق مساحة عائلية مريحة للغاية ودافئة مع مقاعد قياسية لثمانية ركاب مجهزة لجميع الرحلات والنزهات العائلية.

ومن الميزات التقنية المهمة جداً للأسرة أيضاً نظام تنبيه الركاب الخلفي بالموجات فوق الصوتية، والذي يراقب المقاعد الخلفية للكشف عن تحركات الأطفال والحيوانات الأليفة.

ويذكر السائقين بفحص المقاعد الخلفية عند الخروج من السيارة؛ إذا اكتشف النظام حركة في المقاعد الخلفية بعد مغادرة السائق للسيارة وقفلها، فإن النظام مصمم للمساعدة على منع نسيان الأطفال والحيوانات الأليفة في السيارة، كما يمكن أن يساعد أيضاً في حالة انغلاق الأطفال عن طريق الخطأ.

وتكمن قوة باليسيد في الخيارات العديدة للمحركات، بدءاً من محرك MPI V6 سعة 3.5 لترات بقوة 272 حصاناً وعزم دوران 330 نيوتن متر. لمزيد من الأداء، تتوفر بمحرك V6 سعة 3.8 لترات ذو دورة أتكينسون، مزدوج CVVT، ومحرك الحقن المباشر، للحصول على طاقة وكفاءة ممتازين. ينتج هذا المحرك سعة 3.8 لترات ما يقدر بـ 295 حصاناً وما يقدر بـ 355 نيوتن متر من عزم الدوران.

تنقل باليسيد هذه القوة للعجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي مُحسَّن من ثماني سرعات مع محول عزم دوران متعدد الألواح، إضافة إلى تكوينات للدفع الرباعي HTRAC.

وتأتي باليسيد 2023 بأحدث ميزات وتقنيات السلامة ومساعدة السائق. يتمتع ركاب المقصورة بحماية الوسائد الهوائية من الصدمات الجانبية بشكل قياسي.

تتضمن المجموعة المتزايدة باستمرار من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة العديد من التقنيات المبتكرة، بما في ذلك مساعد تجنب الاصطدام الأمامي، ومساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء، ومساعد الخروج الآمن، وتحذير السائق، ومساعد الضوء العالي، ومساعد تتبع المسار، وحركة المرور الخلفية. المساعدة في تجنب الاصطدام، والمساعدة على تجنب الاصطدام في الركن العكسي، ومساعدة الركن الذكية عن بُعد.

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