«نيسان باترول في 8».. الأفضل لكل الدروب

المصدر: دبي - أحمد صديق

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بقوة 400 حصان وعزم 560 نيوتن لكل متر، تتربع «نيسان باترول في 8»، ضمن أفضل السيارات على مستوى العالم للسير في مختلف أنواع الطرق، حيث يعد هذا المحرك الأقوى في فئته، ما يجعلها من أفضل المركبات، التي طرحتها «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي ورينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، في أسواق الإمارات، فمع نظام حاقن الوقود المزدوج (DIG) ونظام الصمامات المتغيرة (VVEL)، يمنح هذا المحرك بتقنياته المتطورة السيارة قوة في الأداء وسلاسة كبيرة، تنقذ في مختلف المواقف، كما يمنح المحرك الوضعية الصديقة للبيئة، التي تمنح الأولوية للتحكم في الطاقة وتحسين كفاءة استهلاك الوقود أثناء القيادة.

ويمنح نظام الدفع الرباعي الذكي لكل الأوضاع إمكانية التبديل بكل سهولة ويسر بين كل أوضاع القيادة، ما يزود السيارة بقدرة استثنائية على خوض كل الدروب وفي جميع الظروف، فعلى وضعية الرمال نجد قيادة سلسة وسريعة، وعلى وضعية الطرق العادية يمكن الاستمتاع بقيادة سلسة على طرق المدينة في كل الأوقات، أما وضعية الصخور فإنها تحافظ على الثبات على جميع المنحدرات. وبالنسبة لوضعية الثلج فإن السيارة تساعد قائدها على التحكم المطلق على الطرقات المنزلقة المغطاة بالجليد.

وعند رؤية السيارة من الخارج يمكن رؤية تصميم مميز يشجع على الانطلاق على جميع الدروب لعشاق استكشاف مناطق الكثبان الرملية، الذين يولون اهتماماً كبيراً بكفاءة الأداء حتى في أصعب الظروف، كما أنها تعد السيارة الأكثر ذكاء بفضل تقنية التنقل الذكي من الصانع الياباني «نيسان».

كما تم تصميم الشبكة الأمامية الجديدة بهيئتها الجريئة، لتضفي لمسة فاخرة على السيارة، وتسلط لمسات الكروم الأنيقة الضوء على اتساع عرض السيارة، ويعزز من روعة هذا المظهر الشبك المتطور والعملي، ويتميز الشبك على شكل حرق (V) بلمسة من الكروم اللامع والمطفي.

وتأسر السيارة الأنظار بهيئتها الجريئة والمهيبة، فالشبكة الأمامية الجديدة تبرز عرض هذه السيارة ومعالم قوتها، وتعمل فتحة التهوية الجديدة في الرفارف الجانبية، كما تأتي لمسات الألومنيوم اللامعة على العجلات ذات قياس 20 بوصة لتضفي لمسة فاخرة عليها، ويُعد بروز غطاء المحرك تأكيداً جازماً على قوة طراز «نيسان باترول» وصلابته.

وإذا انتقلنا إلى الداخل نجد أن السيارة تم تصميمها لتحقق متعة القيادة في كل مقعد من مقاعدها، وبكل تفصيل من تفاصيلها، حيث كراسيّ من الجلد الفاخر المبطن مع خياطة مميزة وبلمسة داكنة خفيفة، ولقد أضيفت اللمسات الخشبية لإضفاء المزيد من الفخامة والأناقة على السيارة.

وتوفر السيارة تجربة مميزة للجميع، فبتصميمها الداخلي الفاخر الجديد، تمنح ركابها شعوراً بالفخامة والراحة، إذ إن تصميمها الداخلي فسيح ويضفي مظهراً مميزاً من جميع الزوايا.

وتشمل المقصورة الداخلية الوحدة المركزية الجديدة شاشتي عرض، تتضمنان «أبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، ويسهم هذا الأمر في بقاء العملاء متصلين دوماً بالإنترنت وقادرين على الاستفادة بالكامل من هواتفهم المتحركة.

ويمكن التعرف على جميع المعلومات التي يحتاج إليها قائد السيارة مثل الإعدادات والخرائط والموسيقى، ودليل الهاتف من خلال القائمة التي تحتوي على رموز كل من هذه الخصائص والمعروضة على الشاشة الكبيرة العالية الدقة ذات قياس 12.3 بوصة.

ويأتي التنقل الذكي من نيسان، ليدفع قائدها إلى مغامرة آمنة وكأنها جزء منه، حيث يرى بها أوضح ويشعر معها أكثر، ويتفاعل معها بشكل أكبر، وأحياناً تقوم هي بكل ذلك بدلاً عنه، وهناك مجموعة واسعة من تقنيات السلامة والأمان المتطورة، إضافة إلى تقنيات «نيسان» للتنقل الذكي. أيضاً هناك نظام الفرملة الطارئة المزود باستشعار المشاة ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي.

وجاءت تجربة قيادتها ممتعة، حيث أبرزت القوة الكبيرة لمحركها ذي الست أسطوانات، مع ميزة الدفع الرباعي، التي تعطي قدرة على القيادة في مختلف البيئات لتلبي احتياجات عشاق المغامرات في الإمارات. ويتسم طراز «باترول» الجديد بتصميمه اللافت ومزايا الترف المعززة، وكذلك بأحدث تقنيات «نيسان» للتنقل الذكي، ويحافظ «نيسان باترول» الجديد على قدراته الاستثنائية في الانتقال إلى أي مكان على الطرقات الوعرة والمعبدة وعلى قوته الرائدة في هذه الفئة من السيارات.

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