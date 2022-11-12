افتتاح أول صالة عرض مستقلة لـ«جينيسيس» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا ومؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لعلامة جينيسيس في الإمارات، عن افتتاح أول صالة عرض مستقلة لعلامة جينيسيس الفاخرة في الإمارات في منطقة ديرة بدبي. جاء هذا الإعلان خلال حفل افتتاح صالة العرض، الذي أقيم بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من جينيسيس ومجموعة جمعة الماجد القابضة، إلى جانب عدد من كبار ممثلي وسائل الإعلام والمعنيين في الصناعة.

وستقدم صالة العرض الجديدة، التي تمتد على مساحة تبلغ 6,329 قدماً مربعة مع منطقة تسليم تبلغ مساحتها 4,284 قدماً مربعة، تجربة متميزة للعملاء بما تتمتع به من معايير رفيعة المستوى لرعاية العملاء.

وتتمتع صالة العرض الجديدة هذه بتصميم يعكس رؤية علامة جينيسيس التجارية، وتضم منطقة مخصصة لتقديم الاستشارات، وقسماً لعرض السيارات الجديدة، وصالة للسيارات الفاخرة، ومجسماً على شكل مكعب وجداراً يحملان شعار العلامة التجارية الكورية، الأمر الذي يوفر للعملاء مجموعة من التجارب الحصرية، بما في ذلك تجربة تسليم فاخرة، وغير ذلك من تجارب متميزة أخرى.

وتعرض الصالة أحدث طرازات جينيسيس، بما في ذلك سيارات السيدان G70 وG80 وG90 المتميزة، فضلاً عن طرازات SUV، التي تضم GV70 وGV80.

وقال عمر الزبيدي، رئيس المكتب التنفيذي لعلامة جينيسيس في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يأتي افتتاح أول صالة عرض مستقلة لعلامة جينيسيس في الإمارات العربية المتحدة في سياق النمو الذي شهدته هذه العلامة التجارية العريقة في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية.

ونحن ندرك أهمية دولة الإمارات بوصفها سوقاً رئيسياً للسيارات الفاخرة، وهذا هو الأمر الذي دفع باتجاه افتتاح صالة عرض مخصصة حصرياً لعلامة جينيسيس. وكلنا ثقة بأن شراكتنا مع مؤسسة جمعة الماجد ستستمر بالنمو ومراكمة القوة خلال السنوات المقبلة، وسنواصل معاً بناء وتعزيز علامة جينيسيس التجارية في الإمارات».

من جانبه، قال سليمان الزبن، مدير عام جينيسيس الإمارات في مؤسسة جمعة الماجد: «من الجدير بالذكر أن التزامنا بعلامة جينيسيس التجارية قوي وراسخ كقوة العلامة التجارية ذاتها، وقد أدت ثقتنا الكبيرة بالمكانة الرائدة لهذه العلامة التجارية الفاخرة وطموحاتها المستقبلية ورؤيتها إلى تمهيد الطريق لافتتاح صالة عرض مستقلة لطرازات جينيسيس، ما يعكس مكانتها المتميزة في السوق.

ونحن نتطلع إلى تعزيز علاقتنا مع جينيسيس والمساهمة بتنمية هذه العلامة التجارية الرائدة في جميع أنحاء الإمارات. كما أود أن أعرب عن تقديري وامتناني لفريق العمل بأكمله على تفانيهم وشغفهم الدائم الذي قاد إلى افتتاح أول صالة عرض حصرية لطرازات جينيسيس في الإمارات».

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