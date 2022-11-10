"بي إم دبليو" تخطط لبيع سياراتها للعملاء مباشرة دون وسطاء

المصدر: البيان

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قال نيكولاس بيتر المدير المالي لشركة بي إم دبليو (BMWG.DE) إنه ينبغي أن يكون بمقدور العملاء شراء سيارات بي إم دبليو مباشرة من الشركة المصنعة في المستقبل ودون الحاجة إلى إشراك وسطاء "تجار سيارات".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المدير المالي لشركة "بي إم دبليو" اليوم الخميس قوله: "نريد أن نمنح العملاء فرصة الطلب مباشرة منا".

وأوضح بيتر أن الشركة عقدت "محادثات بناءة" مع شبكتها من تجار السيارات.

وبحسب بيتر كان من المقرر أن يتم تطبيق هيكل " Mini" الجديد اعتبارًا من عام 2024، وعلى طرازات BMW اعتباراً من عام 2026.

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