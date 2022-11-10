«لامبورغيني» تفتتح أول مركز خدمة فاخر في حلبة مرسى ياس

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت «لامبورغيني دبي وأبوظبي» أحدث مراكز خدماتها الفاخرة بحلبة مرسى ياس في أبوظبي، حيث يوفر للعملاء فرصة جلب سياراتهم إلى هذا المرفق المتطوّر للحصول على خدمات من الفئة الأولى لما بعد البيع، بينما في الوقت ذاته، يعزز التزام «لامبورغيني أبوظبي» القوي بتوفير مستويات لا تُضاهى من الفخامة وتجارب استثنائية في السوق المحلية.

وقال باولو سارتوري، المدير الإقليمي لدى «أوتوموبيلي لامبورغيني» في الشرق الأوسط وأفريقيا: أودّ أن أعرب عن امتناني العميق لكل من «ألتميت موتورز» وشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات، لتمكيننا من إتمام هذه الشراكة وجلب علامتنا التجارية إلى «حلبة مرسى ياس». وكأحد أكثر أسماء السيارات فخامة وتميُّزاً في العالم، يسرّنا فعلاً التمكُّن من خدمة عملائنا في هذا المكان الراقي للمرّة الأولى ومنحهم مستويات الجودة والفخامة التي يتوقّعونها دوماً من «لامبورغيني».

من جهته، قال مارتينو بيكوتي، مدير عام «ألتميت موتورز»: «بصفتنا الوكيل الجديد لسيارات «أوتوموبيلي لامبورغيني» في دبي وأبوظبي، فإننا نؤكّد على حماستنا الكبيرة للدخول بهذه الشراكة الاستراتيجية مع «حلبة مرسى ياس»، التي تُعتبَر من أبرز المواقع الأيقونية لرياضة السيارات في العالم. وعبر افتتاح مركز الخدمة الجديد، يسعدنا تقديم باقة شاملة من الخدمات لصالح العملاء، شاملة التصليحات والصيانة وقطع الغيار، وفي الوقت ذاته، إنشاء منصّة لتطوير خدماتنا أكثر بهدف دعم أنشطة العملاء في مجال رياضة السيارات».

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