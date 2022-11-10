«الفطيم للمشروعات التجارية» تطلق «دودج تشارجر جي تي» بلون جديد

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة الفطيم للمشروعات التجارية، الموزع الحصري لسيارات دودج في الإمارات، عن إطلاق سيارة «دودج تشارجر جي تي» باللون البرتقالي المرتقبة في المنطقة، ويعد هذا الطراز أحد أبرز طرازات هذه السلسلة من سيارات دودج، وأكثرها شهرة، مما يجعله إحدى أبرز الإضافات لعشاق العلامة في هذا الموسم.

وتتضمن السيارة القوية ذات الأداء الاستثنائي والمزودة بأربعة أبواب باقة من المزايا التصميمية الاستثنائية، مثل فكوك فرامل باللون البرتقالي من هيمي، وخطوطاً ترتقي بالتصميم الفريد باللونين الأسود والبرتقالي، وتصميماً داخلياً بنقشة مميزة من مجموعة هيمي، باللون البرتقالي، واستلهم اللون البرتقالي من محرك الحقبة الأولى الأسطوري هيمي باللون البرتقالي، الذي تعتمده علامة «دودج» في سياراتها منذ عقود، كما تشتمل السيارة على ميزة مهمة أخرى، هي العجلات السوداء متوسطة اللمعان مقاس 20 × 9 إنشات، التي تضفي مزيداً من الألق على التصميم.

ويقدم هذا الطراز الاستثنائي مجموعة كبيرة من الخيارات والحلول لتحسين الكفاءة والأداء، إلى جانب العديد من المزايا والخصائص التصميمية المذكورة أدناه: محرك بنتاستار بـ 6 أسطوانات على شكل V سعة 3.6 لترات، وقوة تصل إلى 300 حصان، وجناح أداء خلفي أسود من قطعة واحد، وشعار دودج أسود على شبك المقدمة، ومكابح بريمبو ذات فكوك ثابتة بأربعة مكابس، وعجلة قيادة مسطحة القاع، وسجاد أرضية للمقاعد الأمامية والخلفية، وحلقات لوحة العدادات باللون الأسود اللامع، وتدفئة المقاعد الأمامية، وتدفئة المقاعد الخلفية، وتدفئة عجلة القيادة، وشعارات هيمي البرتقالية، ونظام تعليق عالي الأداء، وحوامل أكواب خلفية مضيئة، ومقاعد من جلود النابا وألكانتارا المدبوغة بشعار على شكل معين، وتصميم داعم للظهر في مقاعد السائق والركاب، ومسند ذراع للمقعد الخلفي مع حامل أكواب للتخزين، ومقاعد أمامية مكيفة.

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