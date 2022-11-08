وزير النقل المصري: بدء تجميع السيارات الكهربائية في مصر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات المصري أن مصر ستبدأ خلال شهر نوفمبر الحالي تجميع السيارة الكهربائية عبر شركتي منصور شيفرولية وجنرال موتورز".

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف "cop27" إن وزارة النقل المصرية نجحت في تحويل مدينة شرم الشيخ كأول مدينة مصرية للنقل الحضري الذكي الأخضر المستدام بالكامل وذلك في خمسة أشهر فقط.

وأضاف أن منظومة النقل الأخضر في شرم الشيخ تعمل عبر النقل الجماعي من خلال 260 أتوبيسا منها 120 اتوبيسا تعمل بالغاز و140 تعمل بالكهرباء، كما تم توقيع وتفعيل بروتوكول مع شركة غازتك لإعادة ملء الحافلات أثناء فعاليات "cop27" بشرم الشيخ.

وأشار وزير النقل المصري إلى الشراكات المتعددة والشاملة بين مصر ودولة الإمارات في مختلف المجالات ومنها وزارة النقل وشركة اسكندرية لتداول الحاويات ومحطات ميناء العين السخنة من خلال موانئ دبي العالمية، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون والشراكة بين مصر والإمارات.

من جانبه، أوضح سعادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن مدينة شرم الشيخ أنجزت أعمالاً ضخمة استعداداً لأكبر حدث عالمي "cop27"، لافتاً إلى أنه تم إعادة تخطيط شرم الشيخ لتصبح مدينة عالمية صديقة للبيئة تحتذى وهو ما ظهر جلياً مع انطلاق مؤتمر الأطراف "cop27" الأحد الماضي والذي يستمر حتى 18 من نوفمبر الحالي.

وشهد اليوم الأول من افتتاح المؤتمر جلسة إجرائية لتسليم رئاسة المؤتمر من رئيس "cop26" إلى رئيس "cop27" يعقبها بيان يلقيه معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري رئيس"cop27" وعلى مدار يومين عقدت 6 موائد مستديرة للزعماء والقادة وعدد من الجلسات الرئيسية.

وتبدأ الأيام الموضوعية لقمة المناخ اعتباراً من غد الأربعاء 9 نوفمبر حيث تم تخصيص كل يوم لمناقشة قضية رئيسية تتعلق بالطاقة والتمويل والتنوع الاجتماعي والزراعة والمياه والحلول الممكنة.

وستعمل قمة المناخ على تزويد المجتمعات والدول بالمعرفة والأدوات لضمان إجراءات التكيّف، بالإضافة إلى مستقبل أكثر مرونة مع التغيرات الراهنة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز