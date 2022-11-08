«إم جي آر إكس 8 بلاك إيديشن» تشهد تحسينات داخلية وخارجية كثيرة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي الطراز المتفرد من سيارة «إم جي آر إكس 8 بلاك إيديشن» والتي أطلقتها شركة «إنتر إميرتس موتورز»، الموزع الرسمي لسيارات «إم جي» في الإمارات وإحدى شركات «علي وأولاده القابضة»، اهتماماً كبيراً من محبي سيارات الصانع الصيني المتميز، حيث حققت مزيداً من الزخم في أعقاب الإطلاق الناجح مؤخراً في أسواق الإمارات.

وأصبحت تجربة القيادة المميزة في مستوى جديد من نوعه بفضل هذا الطراز الجديد الذي يجمع بين التصميم القوي والمذهل ومستويات الراحة التي لا مثيل لها. وبفضل تصميمها الرياضي الفريد وتقنياتها المتطورة، سترتقي إم جي RX8 بالإصدار الأسود بهذه الخصائص إلى آفاق جديدة.

وتتميز السيارة بلمسات تصميمية إضافية تصل إلى 13 ميزة أنيقة تجعل منها خياراً فريداً من نوعه، حيث يضفي اللون الأسود غير اللامع إحساساً بالرقي والفخامة على شبكة التبريد الأمامية وأغطية مصابيح الضباب، بينما يضفي اللون الأسود لمقابض الأبواب السوداء والألواح الجانبية والقوالب وأغطية المرايا والعادم والمصد مظهراً أنيقاً للغاية. كما أن العتبات الجانبية والكهربائية تسهل الدخول والخروج بأمان وراحة. وتمثل شارة Black Edition الخاصة بالإصدار الأسود والموجودة على الجانب الخلفي دلالة لخصائص هذا الطراز المميز، كما توفر قضبان السقف العرضية والمتقاطعة استخدامات عملية واستثنائية.

طلب تجربة القيادة

كما تتميز السيارة بتصميمها الخارجي الفريد ومقصورتها الداخلية المريحة والواسعة والمجهزة بكل ما قد تحتاجه. ويأتي الإصدار الأسود بمقصورة داخلية باللون الأسود بالكامل مع فرش فخم وأرضية مميزة باللون الأسود ليتمتع الركاب بمستويات استثنائية من الجودة.

وتضيف المقاعد الجلدية المطرزة شعوراً معززاً بالراحة، ويتيح لك نظام التحكم الثنائي بالمناخ إمكانية اختيار درجة الحرارة المثالية، كما يساعد الصف الثاني للمقاعد القابلة للطي في التعامل مع كافة احتياجات العائلة. بالإضافة إلى ذلك، توفر فتحة السقف البانورامية مزيداً من الإضاءة الطبيعية والساطعة وشعوراً بالرحابة والمساحة الواسعة.

ويعتبر الأداء القوي السمة المميزة لعلامة إم جي التجارية المرموقة، وتجسد السيارة عراقة هذه الشركة البريطانية الأصل فتشعرك بالمتعة منذ اللحظة الأولى التي يبدأ فيها المحرك بالعمل، حيث يأتي محرك التوربو القوي بسعة 2.0 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات يمكنه توليد 360 نيوتن متر من عزم الدوران، ويمكن ضبط أدائه عند القيادة بنظام الدفع الرباعي للعجلات لاختيار أفضل وضعية من 6 وضعيات متنوعة للقيادة ولتكون واثقاً من قدرتك على تجاوز أي تحد بسهولة.

ويأتي هذا الطراز الجديد من إم جي مجهزاً بأفضل التقنيات التفاعلية، حيث تتضمن شاشة تعمل باللمس مقاس 10.1 بوصات تتزامن تلقائياً مع هاتفك الذكي عبر «آبل كار بلاي» أو «أندوريد أوتو» لتتمكن من تشغيل الوسائط المتعددة وإدارة المكالمات والعديد من الميزات الأخرى بسهولة قصوى. وتتيح لك ميزة الشحن اللاسلكي أيضاً إمكانية إعادة شحن أجهزتك أثناء التنقل.

كما تأتي السيارة مجهزة بالعديد من أنظمة السلامة والإنذار المتقدمة بشكل قياسي مثل نظام تثبيت السرعة، ونظام التحذير من مغادرة المسار، وأجهزة الاستشعار الأمامية والخلفية، وكاميرا الرؤية الخلفية. وتتضمن أنظمة الأمان الأخرى في هذا الطراز نظام الحماية من الانقلاب، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ووحدة التحكم بالمحرك، إضافة إلى مجموعة من الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية في حالة حدوث أي طارئ على الطريق.

ويكتمل المظهر الجديد والجريء للسيارة بأغطية سوداء للمرايا الجانبية، وتصاميم جانبية سوداء، ومقابض أبواب وقضبان سقف معدنية جميعها باللون الأسود، تتممها شارة «Black Edition» ومخرج عادم ومصدّ خلفي من الكروم الأسود.

وتأتي عجلات «ميدنايت» المعدنية بقياس 20 بوصة وباللون الأسود اللامع، لتساهم في وقفة أكثر رقياً وهيبة لهذا الطراز الحصري، كذلك تأتي مقاعد السيارة السبعة الواسعة مكسوّة بالكامل بالجلد الأسود فائق الجودة من شركة «بادر» الألمانية، أحد أبرز موردي الجلود الفاخرة في عالم صناعة السيارات.

وتعتبر السيارة طرازاً متميزاً ورحباً من طرز «إم جي»، وهي سيارة فائقة التجهيز ورحبة المساحة، وتأتي مزودة بمحرّك بنزين سعة 2.0 ليتر بشاحن توربيني وبقوة 220 حصاناً يتميز بتقنية «نت بلو» ويولد عزماً أقصى قدره 360 نيوتن لكل متر.

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