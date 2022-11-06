«المشروعات التجارية فولفو» تطلق تحديثات لاسلكية لبرمجيات طرازاتها الحديثة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الممثل الرسمي لعلامة فولفو في الإمارات، عن إطلاق تكنولوجيا التحديثات اللاسلكية لبرمجيات سيارات فولفو، التي تنسجم مع طموح علامة فولفو الهادف إلى تحسين سيارات عملائها بشكل مستمر، فضلاً عن تعزيز مكانتها الرائدة في القطاع في مجال التحديثات اللاسلكية لبرمجيات السيارات.

وأُطلقت التحديثات اللاسلكية لبرمجيات السيارات للمرة الأولى في دولة الإمارات ضمن طراز XC40 قابلة لإعادة الشحن خلال الربع الأخير 2021، وتوسعت الآن لتشمل دعم طرازات XC60 وS90 وC40 بإصدار التحديثات 1.7، كما ستتوافر التقنية الجديدة لطرازات 2023 بما فيها سيارات XC90 وXC40 الهجينة الخفيفة، وهو ما يتيح التحديث اللاسلكي لأنظمة تشغيل جميع سيارات الشركة.

وستتم من خلال هذه التكنولوجيا ترقية نظام المعلومات والترفيه في سيارات فولفو إلى النسخة 11 الأحدث من نظام تشغيل أندرويد أوتوموتيف للسيارات، كما يمكن لمالكي سيارات فولفو الوصول إلى فئات التطبيقات الجديدة على غوغل بلاي، التي تتضمن أنظمة الملاحة والشحن وركن السيارة، ومن المتوقع إضافة تطبيق لبث الفيديو خلال هذا العام.

وتوفر التحديثات اللاسلكية الجديدة تحسينات إضافية على ميزات السيارة، بدءاً من تعزيز إدارة استهلاك الطاقة عبر تحسين أجهزة التوقيت الخاصة بأجهزة التكييف، وصولاً إلى تحديث وظائف تطبيقات الهاتف المحمول والتطبيقات داخل السيارة.

وتساعد تحسينات إدارة الطاقة على ضبط درجة حرارة البطارية لتلائم تغيرات الطقس الباردة والحارة، ما يكسب السيارة نطاق قيادة أوسع، إلى جانب تحسين نظام الشحن من خلال تسخين البطارية بشكل مسبق بهدف تقليل زمن الشحن، فضلاً عن تزويد تطبيق فولفو للسيارات بتحديثات أكثر تواتراً حول نسبة شحن السيارة خلال جلسة قيادة واحدة.

ويصل الإصدار الثامن من التحديثات اللاسلكية لبرمجيات السيارات إلى أكثر من 234 ألف سيارة فولفو حول العالم. ويدخل نظام التحديث اللاسلكي لبرمجيات السيارات للمرة الأولى خلال هذا الأسبوع إلى العديد من الأسواق العالمية، كالهند وتايوان ونيوزيلاندا، بعد إطلاقه منذ بداية العام الحالي في أسواق أخرى، مثل كوريا الجنوبية وأستراليا وسنغافورة، وهو ما يوفر تحديثات برمجيات السيارات على نطاق أوسع.

وقال هنريك جرين، الرئيس التنفيذي لشؤون المنتجات لدى فولفو للسيارات: يأتي توفير التحديثات اللاسلكية لجميع سيارات فولفو انطلاقاً من طموحنا الهادف إلى تحسين سيارات عملائنا بشكل مستمر. وتمثّل هذه الخطوة إنجازاً مهماً يتيح لنا تقديم التحديثات لجميع طرازات السيارات في معظم أسواقنا، ما يوفر الامتيازات المستمرة للتحديثات اللاسلكية إلى عدد متزايد من العملاء.

وتوفر فولفو التحديثات اللاسلكية لبرمجيات السيارات بشكل منتظم في معظم أسواقها العالمية، وتتوقع زيادة عدد السيارات التي يشملها التحديث مع كل إصدار جديد منه.

وكشفت شركة فولفو عن خطتها لتضمين خدمات وتطبيقات غوغل، مثل مساعد غوغل وخرائط غوغل، في نظام الشركة المعلوماتي الترفيهي الجديد ضمن جميع الطرازات الحديثة، بهدف دعم انتشار إحدى أفضل منصات المعلومات والترفيه في السوق. وطورت فولفو نظام المعلومات والترفيه بالتعاون مع غوغل، لتوفر لعملائها واجهة مريحة وقدرة فائقة على الاتصال وإمكانية الوصول بسهولة إلى الخدمات والتطبيقات المعروفة.

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