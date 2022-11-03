مازيراتي تطرح سيارة بلون العروسة باربي الوردي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أثار قيام شركة صناعة السيارات الفارهة الإيطالية مازيراتي بطرح سيارتين من طراز مازيراتي جركيل من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) باللون الوردي الزاهي المقتبس من العروسة باربي، إعجاب العديد من الصحفيين المتخصصين في مجال السيارات، في حين أثار غضب بعض عشاق العلامة التجارية المرموقة في عالم السيارات الفارهة.

وقال كريس بركينز كبير المحررين في مجلة السيارات رود أند تراك إن "مازيراتي تلك الشركة الإيطالية الرائعة، قدمت لنا أساطير في عالم سيارات الجائزة الكبرى، بيركيدج، مازيراتي وكامسين والكثير من السيارات العظيمة الأخرى. تتعاون مع شركة صناعة العروسة الشهيرة باربي لمرة واحدة مروعة... ولزيادة الطين بلة، يبلغ سعر هذه السيارة 330 ألف دولار بزيادة قدرها 5ر227 ألف دولار عن السيارة الأساسية في هذا الطراز جيركيل تروفيو".

وكتب توماس هاندل الصحفي في موقع أوتوبين المتخصص في صناعة السيارات والذي أعرب عن إعجابه بالسيارة الوردية "نظرا لآن السوق لسيارة باهظة الثمن ووردية اللون ستكون محدودة بصورة متوقعة تماما، فإن مازيراتي تعتزم إنتاج سيارتين فقط من طراز باربي جركيل".

من ناحيتها قالت مازيراتي إن جزءا من سعر بيع إحدى السيارتين سيخصص لصالح "مشروع حلم فجوة باربي" وهو مبادرة خيرية بين شركة صناعة العروسة وشركائها بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين، في حين سيتم بيع السيارة الثانية في وقت لاحق.

تعمل السيارة مازيراتي باربي بمحرك مزدوج ذي 6 صمامات بقوة 523 حصانا. وقالت لاليتا شيميللو في موقع جالوبينك المتخصص في موضوعات السيارات إنه "بهذا النوع من القوة ومساحة سيارات إس.يو.في فإنك تستطيع القيام بأي عمل بسرعة والوصول إلى المكان بلون باربي المميز".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز