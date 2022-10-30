«جولف جي تي آي 2022».. الأكثر شعبية لدى الشباب

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يتمتع طراز «فولكس فاجن جولف جي تي آي 2022» بشعبية كبيرة لدى فئة الشباب، ليس في الإمارات وحدها، وإنما في مختلف دول العالم، ما جعلها واحدة من أكثر السيارات مبيعاً في تاريخ الشركة الألمانية التي صنعتها عبر سبعة أجيال، فيما ينتمي موديل 2022 إلى الجيل الثامن الجديد كلياً.

وقد حصل الجيل الجديد من «جولف جي تي آي 2022» على أضواء ماتريكس LED أمامية، فيما احتفظت مقدمة السيارة بالخط الأحمر الرفيع بين الأضواء والذي يعتبر علامة مميزة لسيارات «جي تي آي».

وجاءت السيارة مع شبك أمامي كبير وجنوط معدنية قياس 18 أو 19 بوصة مع زوج من مخارج العادم موزعة على جانبي الصادم الخلفي ما يعطيها لمحة رياضية قوية، كما توفر السيارة خيارات جديدة من ألوان الهيكل الخارجي.

وجاءت مقصورة السيارة بعدد كبير من مواصفات الراحة والرفاهية، والتي تتضمن الدواسات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ واللمسات التزيينية والدرزات المميزة وبطانة السقف باللون الأسود، وجاءت الإضاءة الخلفية بتقنية LED لتضفي أجواء مميزة في جميع أنحاء المقصورة، ويمكن تشغيل شاشات العرض فائقة الدقة والوظائف الأساسية مثل الراديو ونظام التكييف والإضاءة من خلال الأسطح التي تعمل باللمس.

وتتمتع السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر مع شاحن سوبرتشارجر ليولد قوة 245 حصاناً و370 نيوتن لكل متر من عزم الدوران، وتعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي للعجلات لتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 6.3 ثوانٍ وصولاً إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كيلومتراً في الساعة مثبتة إلكترونياً.

وتحتوي السيارة على مقصورة داخلية تجمع بين أناقة التصميم والأداء الرياضي، بالإضافة إلى حزمة قياسية من وسائل الأمن والسلامة مثل فرامل ABS وEBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، ومستشعرات حركة، وباقة من عناصر التحكم وأنظمة مساعدة قائد المركبة.

وتم تعزيز ديناميكية السيارة والطابع الرياضي والأناقة وسرعة الاستجابة أكثر من السابق. وتأتي السيارة مزودة بتقنيات رائدة، حيث تم تجهيزها بأحدث أنظمة الاتصال ومساعدة السائق من «فولكس واجن»، إلى جانب لوحة العدادات الرقمية الجديدة كلياً، ما يمثل أكبر تحديث تقني في تاريخ السيارة. وتضع السيارة معايير جديدة لفئة السيارات الرياضية المدمجة.

ولطالما كانت «جولف جي تي آي» رائدة بين السيارات الرياضية منذ ما يقرب من 45 عاماً. وتتوفر هذه السيارة المدمجة الآن مع تعزيز ديناميكية القيادة وتزويدها بعدد أكبر من تقنيات الاتصال والتجهيزات الرقمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز