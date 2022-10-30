«تويوتا هايلكس جي آر سبورت».. مناسبة لكل أنواع الطرق

المصدر: دبي - البيان

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يعد الطراز الرياضي الجديد من «تويوتا هايلكس جي آر سبورت»، ضمن أكثر السيارات قدرة على التعامل مع مختلف أنواع الطرق والتضاريس الوعرة، بفضل متانتها التي يحرص الصانع الياباني على توفيرها في تاريخ هذا الطراز، فعلى مدى أكثر من 60 عاماً تسعى «تويوتا» دائماً إلى تطوير أعمالها في رياضة السيارات، سعياً إلى صنع سيارات أفضل في كل مرة، وتشكل سلسلة جي آر تجسيداً لهذه الفلسفة من خلال سيارات رياضية بامتياز، تجمع ما بين المعرفة والتكنولوجيا المكتسبة في عالم التنافس لمنح السائقين مستويات عالية من الحماس والتشويق والمتعة على مختلف الطرقات والتضاريس.

وتنضم نسخة «جي آر سبورت»، التي أطلقتها شركة الفطيم تويوتا، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في دولة الإمارات، إلى فئة البيك آب المخصصة للاستخدام اليومي، وقد خضعت هذه السيارة لتعديلات على الهيكل والتعليق، لتكون قادرة على التعامل مع الطرقات الأكثر وعورة وصعوبة.

وتتميز «هايلكس جي آر سبورت»، وفق تجربة القيادة، بطلّة رياضية، تتضمن شبكاً أمامياً ثلاثي الأبعاد تمتلك تويوتا براءة اختراعه، ومصداً أمامياً مصمماً خصيصاً ليضفي المزيد من القوة على حضور السيارة اللافت، فضلاً عن مصابيح أمامية بتكنولوجيا LED، ومع لوحة انزلاقية ضخمة، وتوسيع لقوس العجلات لكي تتسع للعجلات الضخمة المصنوعة من خليط المعادن قياس 18 بوصة وللإطارات، فضلاً عن تصميم فريد لمقابض الأبواب وفتحة الصندوق الخلفي، تتميز هايلكس جي آر سبورت بجمال لافت على الطرقات المعبدة والوعرة على حد سواء.

كما تم تجهيز السيارة بمحرك مجرب وموثوق مؤلّف من 6 أسطوانات V6 سعة 4 لترات، كما يمكن تشغيل الدفع الرباعي بكسبة زر، والاختيار بين النمط الاقتصادي (ECO) ونمط القوة (Power)، وناقل حركة أوتوماتيكي ذكي جداً بست سرعات وتعشيق متسلسل، لتتمكن السيارة من تحقيق أداء ممتاز على مختلف أنواع الطرق، وقد تم التركيز بشكل خاص خلال مرحلة التطوير على تصميم نظام التعليق، الذي يرفع من مستويات الراحة والتحكم بالسيارة خلال القيادة. ولمنح هذه السيارة ديناميكيات هي الأفضل في فئتها تتميز تويوتا هايلكس جي آر سبورت بممتصات صدمات أمامية وخلفية مع تصميم نوابض ورقية مطور وبطانات جديدة والنسخة الأحدث من نظام التحكم بثبات السيارة.

ولا يقل تصميم المقصورة تميزاً عن أدائها، مع مقصورة سوداء قوية الطابع تضمّ خمسة مقاعد، وقد تم تجهيز السيارة بشاشة جديدة تعرض معلومات مختلفة ووحدة ترفيه ومعلومات قياس 8 بوصات في اللوحة الوسطية تعرض أحدث مجموعة من البرامج والتطويرات الغرافيكية، فضلاً عن توفير نظامي أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وشاحن هواتف لاسلكي في هذه السيارة، ومن الممكن ملاحظة تفاصيل نسخة جي آر في كل أرجاء المقصورة، مع عجلة قيادة بشعار جي آر مميز، ولوحة عدادات بتصميم جي آر ومقاعد من الجلد مع شعار جي آر، فضلاً عن مفتاح ذكي، يحمل شعار جي آر، ومفتاح تشغيل للسيارة يحمل أيضاً شعار جي آر.

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