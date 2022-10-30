«مازيراتي» تكشف عن النموذج الأولي لـ«جران كابريو» الجديدة

المصدر: دبي- البيان

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كشفت «مازيراتي» عن الطراز الجديد من سيارة جران كابريو، حيث أطلقت النموذج الأولي للسيارة في شوارع مودينا، لبدء المراحل الأولى من اختبارات التطوير الخاصة بإحدى أشهر سيارات العلامة، وتتوج السيارة الجديدة جهود العلامة العريقة في تصنيع أشهر السيارات الرياضية وأفضلها أداء، حيث تعد كل من سيارتي جران توريزمو وجران كابريو أولى إصدارات مازيراتي الكهربائية بالكامل.

وبادرت علامة الابتكار الرائدة لمواكبة احتياجات المستقبل، من خلال إطلاق الطرازين الجديدين، ضمن مجموعة «Folgore» الكهربائية بالكامل، والتي من المخطط أن تستعمل المحركات الكهربائية في جميع طرازاتها بحلول عام 2030، لترسخ ريادة العلامة في القطاع.

وتخضع النماذج الأولية لسيارة جران كابريو الجديدة لاختبارات مكثفة على العديد من الطرقات والمسارات، وبمختلف ظروف القيادة، قبل إطلاقها الرسمي، والمتوقع في العام المقبل، بهدف جمع كل البيانات اللازمة لإصدار النموذج النهائي من السيارة المرتقبة.

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