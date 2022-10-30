«الفطيم للمشروعات التجارية - هوندا» تعيد افتتاح صالة عرض في الفجيرة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «الفطيم للمشروعات التجارية - هوندا» عن إعادة افتتاح صالتها الواقعة على طريق محمد بن مطر بالفجيرة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة المتواصلة لتعزيز تجارب الزبائن من خلال منهجيتها الراسخة والمتمحورة حول العملاء وسعيها الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات. وتلبي الصالة، التي تم تجديدها مؤخراً، احتياجات الزبائن المختلفة بما يشمل خدمات بيع السيارات الجديدة، كما توفر مركز خدمة ومساراً سريعاً لمرافق قطع الغيار ومواقف واسعة للسيارات.

ودعت الشركة زبائنها إلى زيارة الصالة لتجربة قيادة السيارات والدراجات النارية على أجهزة المحاكاة، والاستفادة من عرض غسيل السيارة المجاني، كما يمكن للضيوف الاستمتاع بالعروض الحصرية التي أطلقتها الشركة حتى 12 نوفمبر، بما في ذلك تظليل نوافذ السيارة التي يشترونها، سواء الجديدة أو المستعملة المعتمدة، إضافة إلى خصم 50 % على تظليل النوافذ أو خدمات الحماية من الصدأ لزبائن ما بعد البيع.

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